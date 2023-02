Une vague de froid extrême touche tout le Manitoba

Le temps froid devrait persister jusqu'en fin de semaine, puis les températures commenceront à augmenter pour arriver près des valeurs saisonnières d'ici dimanche , écrit l'agence fédérale.

Selon l'agence météorologique, l'ensemble des régions de la province devraient connaître des valeurs de refroidissement éolien de -40 à -50, mardi soir.

Ce souffle glacial de l'hiver survient au moment où une masse d'air arctique s'installe sur la province.

Le froid extrême entraîne un risque élevé d'engelures et d'hypothermie, met en garde Environnement Canada.

Selon l'agence, les jeunes, les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques, celles qui font de l'exercice ou travaillent à l'extérieur et les sans-abri sont encore plus à risque.

Environnement Canada recommande de faire attention aux symptômes liés au froid, notamment aux douleurs thoraciques, à l'essoufflement, aux douleurs et faiblesses musculaires, ainsi qu'à l'engourdissement et à la décoloration des doigts et des orteils.

Le site Internet d’Environnement Canada  (Nouvelle fenêtre) offre plus de détails sur les alertes météorologiques publiques au Manitoba, notamment une carte des zones touchées par l’avis de froid en vigueur.