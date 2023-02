Le centre de pédiatrie sociale Accroche-coeur s’installe à Pointe-à-la-Croix

L’organisme, qui dessert l'ensemble du sud de la Gaspésie, avait déjà pignon sur rue à Chandler, mais avait besoin d'un autre ancrage.

Nous avons un très grand territoire à couvrir, alors nous avons besoin d’un espace physique dans [la MRC ] Avignon où les besoins sont grands pour les familles vivant des situations de grandes vulnérabilités , mentionne la Dre Élise Martin, pédiatre et présidente d’Accroche-cœur.

Notre mission est d’aller vers les familles qui vivent des difficultés et qui ont besoin de services, rappelle la présidente d’Accroche-cœur,

La pédiatre souligne que souvent, le système traditionnel ne parvient pas à rejoindre les familles ayant besoin d’aide ou sinon, elles doivent attendre très longtemps sur des listes d’attente. Alors nous, on les retrouve et on les . accueille dans notre grande famille , indique la Dre Martin.

Le centre de pédiatrie sociale Accroche-cœur a récolté 173 000 $ pour le projet.

Avec l'argent recueilli, Accroche-cœur souhaite embaucher des ressources supplémentaires pour travailler dans la MRC d'Avignon. On a déjà une travailleuse sociale, mais nous aurons besoin d’une nouvelle personne en éducation spécialisée ou en psychoéducation pour appuyer notre travailleuse sociale. On recrute aussi des médecins qui seront payés par la RAMQ , indique la docteure Élise Martin.

La Dre Élise Martin, présidente du conseil d'administration d'Accroche-cœur, indique que Accroche-cœur vise à contribuer au respect des droits fondamentaux des enfants de 0 à 18 ans des MRC du Rocher-Percé, Bonaventure et Avignon. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Un bureau dans un minibus

Accroche-cœur offrait déjà ses services depuis un an et demi sur le territoire, notamment grâce à un minibus-clinique adapté. Ce véhicule, qui se nomme le Mobilicoeur , ne pouvait toutefois pas rouler durant la saison froide.

Les nouveaux locaux de Pointe-à-la-Croix n’annoncent pas pour autant la fin pour le Mobilicoeur , fait valoir Élise Martin. Le véhicule permettra à l’organisme de continuer à rejoindre un maximum de personnes à leur domicile.

« Le "­­Mobilicoeur" est le fun parce qu’il agit comme un terrain neutre. Les familles aiment y entrer et nous confient des choses qu'elles ne nous confieraient peut-être pas dans un bureau. » — Une citation de Dre Élise Martin, pédiatre et présidente d’Accroche-cœur

Le "Mobilicoeur", l’unité mobile déployée afin de couvrir l’ouest du territoire desservi par l’organisme, c’est-à-dire les MRC Bonaventure et Avignon. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

D’importants besoins sur le territoire

Le centre de pédiatrie sociale de la Gaspésie estime à 1500 le nombre d’enfants susceptibles de bénéficier des services dans la MRC Avignon. La travailleuse sociale Mélanie Berthelot, qui est à l’emploi pour l’organisme depuis six mois, avoue avoir vu déjà beaucoup de jeunes en détresse.

La vulnérabilité peut prendre plusieurs couleurs, dit-elle. On observe fréquemment des retards de développement et de langage. On voit beaucoup d’anxiété et de troubles alimentaires aussi. Elle ajoute que beaucoup de parents peuvent se sentir démunis et dépassés par la lourdeur des responsabilités familiales

La travailleuse sociale Mélanie Berthelot (à gauche) avec la docteure Élise Martin (à droite) dans le "Mobilicoeur". Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Mélanie Berthelot se réjouit donc de pouvoir travaux dans des locaux fréquentés par les familles à longueur d’année. Éventuellement, elle espère offrir des rencontres de groupe à la communauté. Notre objectif est de pouvoir répondre au plus grand nombre d’enfants et de familles qui ont des besoins pour ça. Alors, assurément un centre et une équipe plus grande aussi vont nous aider , illustre-t-elle.

Nicole Lagacé, la mairesse de Matapédia et préfète suppléante de la MRC Avignon, abonde dans le même sens. C’est un endroit stratégique parce que c’est quand même un noyau important au niveau de la région au niveau de la dévitalisation aussi de nos secteurs , affirme-t-elle.

La Dre Élise Martin prévoit d'ouvrir le bureau de pédiatrie sociale en 2024. Une fois en fonction, la spécialiste croit pouvoir compter sur le financement récurrent de la Fondation du Dr Julien.

D'après le reportage de Jean-François Deschênes