Deux candidats s’affrontent pour la mairie à La Motte

Tous deux ont été défaits par Réjean Richard aux élections municipales de 2021, mais ce dernier a quitté ses fonctions en janvier dernier. M. Richard l'avait emporté avec 41 % des voix (102 votes), contre 38 % pour M. Lafrenière (95 votes) et 21 % pour M. Savard (51 votes).

Écoute et transparence

Paul Lafrenière a longuement réfléchi, a validé ses appuis et a décidé de briguer à nouveau les suffrages. L’ingénieur à la retraite promet plus d’écoute, de justice, d’efficacité et de transparence. Il se dit prêt à relever les défis qui l’attendent dans le monde municipal, sur le plan financier, de la main-d’œuvre et des responsabilités qui leurs sont confiées.

À travers tout ça, il va arriver des idées nouvelles, il va arriver des projets potentiels. Il faut essayer d’y aller, mais ça prend aussi des bénévoles. Ils sont de plus en plus difficiles à obtenir. Ça aussi, ça fait partie des défis , reconnaît M. Lafrenière.

Tout lors de l’automne 2021, il trouve important d’attirer les jeunes familles, ce que permettra la nouvelle école que Québec projette de construire à La Motte. Il faudra aussi stimuler la vente de terrains résidentiels. Il veut aussi que le Centre communautaire puisse accueillir plus d’activités.

Paul Lafrenière, candidat à la mairie de La Motte, devant l'édifice municipal. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Du temps et de l’expérience

Michel Savard, un agriculteur, a pour sa part quitté le transport d'écoliers et estime avoir plus de temps pour s’impliquer dans sa municipalité, dont l’avenir lui tient toujours très à cœur.

Je calcule que j’ai le temps pour ça et j’ai aussi l’expérience. J’ai été 20 ans au conseil municipal, dont huit comme maire. Il y a de l’ouvrage à faire à La Motte pour rétablir tout le climat dans la municipalité , affirme-t-il.

M. Savard croit qu’il faut mieux soutenir les comités bénévoles, comme La Pariole, et s’assurer que les citoyens profitent du projet Authier de Sayona s’il va de l’avant. Il aimerait aussi voir plus de vie au village, avec par exemple un camion restaurant comme celui qui se trouvait à Saint-Mathieu-d’Harricana, l’été dernier.

Le candidat à la mairie Michel Savard devant l'édifice municipal à La Motte. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Un projet minier à surveiller

Comme à l’élection de 2021, le projet Authier de Sayona à La Motte fait partie des enjeux de cette campagne. Pour Michel Savard, il est primordial que si le projet se réalise, il doit laisser des retombées à long terme dans la communauté.

Si le gouvernement dit oui, c’est oui. Il y a du monde qui n’en veut pas, d’autres qui en veulent. Ils ont des règlements, c’est de la création d’emplois, mais il faut que ça se fasse dans les règles de l’art. Il ne faut pas tout détruire pour bâtir. La question de dire qu'on va chercher le beau gâteau, puis il ne reste plus rien quand on part, non non, il faut qu’il reste quelque chose dans la place , insiste-t-il, en s’interrogeant aussi sur l’impact du transport du minerai sur les chemins et les routes.

L’un des fondateurs du comité NoVi qui réclamait des audiences du BAPE pour le projet Authier, Paul Lafrenière réitère qu’il priorise la protection de l'eau. Il n’est toujours pas chaud à l’idée de voir une mine opérer à proximité de l’esker Saint-Mathieu-Berry, mais il est conscient qu’il lui faudra surtout prendre les meilleures décisions pour la municipalité.

L‘objectif change en étant maire. Il faut regarder ce qui est bon pour la municipalité et ce qui n’est pas correct. Il faut essayer autant que possible d’en tirer le meilleur. Parce que si on regarde l’émission JE à TVA de la semaine dernière, on voit que le pouvoir des municipalités face à ça, je ne dis pas qu’il est minime, mais disons que ça tend vers le zéro , fait-il remarquer.

Il croit toutefois que la Municipalité et la minière devront faire preuve de plus de transparence auprès des citoyens dans ce dossier. Il va peut-être falloir faire des réunions d’information avec la minière. C’est peut-être prévu, sinon on peut les provoquer. Il y a assez de rumeurs qui circulent, on devrait essayer d’éclaircir ça , soutient Paul Lafrenière, qui craint lui aussi l’impact des nombreux camions de minerai qui circuleront entre La Motte et La Corne.