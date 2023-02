La Villa d’Alma pourrait faire appel à la ministre déléguée aux Aînés

Cette décision pourrait mener à des solutions puisque les représentants régionaux de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), dont la présidente régionale, Manon Tremblay, se disent « ouverts » à rencontrer la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger.

Au niveau actuel, il y a une certaine dégénérescence dans le conflit, on n'est pas capable d’en arriver à une entente satisfaisante pour chacune des parties. On déplore du côté de l’employeur que c’est initialement un litige privé, mais qui a été amené sur la place publique , explique le procureur de l’employeur affecté au dossier de la négociation de la convention collective, Me Raphaël Tremblay.

Ce dernier ajoute qu’inclure la ministre à la table de discussion pourrait aider les parties à se parler et trouver un terrain d’entente. Il faut rappeler que la grève à la Villa d’Alma est en cours depuis le 6 décembre dernier et qu’aucune concession, de part et d’autre, n’a été faite sur la question salariale. Les grévistes demandent une majoration de 4 $ de tous les taux horaires pour la première année.

Du côté de la CSN , la présidente régionale, Manon Tremblay, dit à propos de Sonia Bélanger que cela lui fera plaisir de discuter avec elle de ce qui se passe présentement. Elle souligne que depuis le début des négociations, les employeurs de la Villa d’Alma ne parlent que par le truchement de leur avocat.

La négociation, elle achoppe depuis qu’on parle des salaires. Parce que tout le reste de la négociation s'est bien déroulé. Alors, ça nous ferait plaisir de rencontrer la ministre Bélanger. C’est le côté monétaire, la résidence appartient à un propriétaire privé, je ne sais pas jusqu’où elle pourrait aller dans ce dossier-là. Nous c’est sûr et certain qu’on va pouvoir étaler le conflit qu’il y a sur la table et de parler de ce qui se passe réellement , souligne-t-elle.

Du grabuge dans l’air

L’avocat Me Tremblay tenait à dénoncer des gestes répréhensibles qu’auraient eus certains manifestants durant la manifestation de lundi à la résidence Villa d'Alma. Des coups auraient été donnés dans les fenêtres donnant sur la salle à manger.

Je n'ai pas été personnellement témoin des faits, ils m’ont été rapportés par mes clients. J'ai également vu certaines photos et vidéos sur Facebook qui ont confirmé les informations qu'on m'a véhiculées. Ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il y a eu deux manifestations, une le 14 février et une hier le 20 février en réaction avec la sortie médiatique de l'employeur de la semaine dernière. Le syndicat voulait réagir et a organisé des manifestations sur l'heure du midi. Il y a eu du bruit et des gens qui ont cogné dans les vitres, mais il n'y a pas eu de dommages matériels , raconte Me Tremblay.

Une situation qui selon l’avocat aurait rendu des résidents inconfortables. Du côté de la présidente régionale de la CSN, qui était présente lors de la manifestation du 20 février, cet événement n’a pas été observé.