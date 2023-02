Moment historique pour deux karatékas des T.N.-O. aux Jeux d’hiver du Canada

Vincent Lumacad et Matthew Bui, tous deux âgés de 17 ans, participent ces jours-ci aux Jeux d'hiver du Canada à l'Île-du-Prince-Édouard, représentant fièrement les Territoires du Nord-Ouest au karaté. Ils marquent ainsi l’histoire, en étant les tout premiers athlètes du territoire à compétitionner aux Jeux d’hiver du Canada.

Le karaté est présenté pour la toute première fois aux Jeux d’hiver du Canada.

Les deux athlètes s’entraînent depuis leur plus jeune âge au Club de karaté de Yellowknife. Les compétitions sont vraiment le fun , dit Matthew Bui, qui ajoute avoir déjà noué des liens avec des athlètes de partout au pays, en plus d’avoir appris de nouvelles techniques.

Pour lui, cet art martial va toutefois au-delà de la technique. Le karaté joue plusieurs rôles pour moi. Il m’aide à être discipliné. Il m’aide à me concentrer et m’encourage à penser que tout peut être possible.

Disqualifié, puis de retour dans la compétition

La discipline et la concentration ont déjà permis à Matthew Bui de faire des progrès dans la compétition, mais sa première journée a été difficile.

Lorsqu'il a effectué un kata, le Ténois a été disqualifié par un juge, croyant qu'il avait effectué un kata différent de celui qu’il avait annoncé. Son entraîneuse, Heather Fidyk, qui est également présidente de Karaté Alberta, l’a tout de suite défendu. Le visionnement de sa performance a permis de confirmer que le bon kata avait été effectué, et Matthew Bui a pu retourner à la compétition.

Matthew Bui, lors de son kata devant les juges aux Jeux d'hiver du Canada. Photo : Fournie par Équipe T.N.-O.

Au kata, Matthew Bui a terminé à la neuvième place et Vincent Lumacad à la onzième place.

« C’est la première fois que ces deux athlètes compétitionnent à ce niveau [...] et ils ont été exceptionnels. » — Une citation de Heather Fidyk, entraîneuse de karaté, Équipe T.N.-O.

Lors de la compétition de kumite, Vincent Lumacad a eu un peu moins de chance. Il a remporté son premier combat contre un athlète de la Saskatchewan, mais a perdu les deux parties subséquentes contre l’Alberta et le Québec, ce qui a provoqué son élimination des Jeux.

Matthew Bui et son entraîneuse, Heather Fidyk. Photo : Fournie par Équipe T.N.-O.

Il est toutefois heureux de son expérience.

« J’étais nerveux, mais c’est normal… Je pense que j’ai bien réussi à contrôler ma nervosité, contrôler cette peur en moi et j’ai tout donné. Je pense que j’ai assez bien fait. » — Une citation de Vincent Lumacad, karatéka, Équipe T.N.-O.

Une consécration pour ces athlètes du Nord

L'entraîneur-chef du club de karaté de Yellowknife, sensei Masaya Koyanagi, dit que les performances des deux athlètes le rassurent sur leur niveau. J’étais inquiet sur leurs habiletés par rapport aux autres, mais, maintenant que nous sommes dans cette compétition nationale, je suis convaincu que notre club est presque à un niveau national , explique celui qui entraîne les deux athlètes depuis qu’ils ont 7 et 10 ans.

Cette participation aux Jeux d’hiver du Canada est une consécration pour Vincent Lumacad. Dans le Nord, on est isolés, et avec le karaté, il y a moins de possibilités. [...] Mais atteindre un niveau national, c’est merveilleux.

Maintenant éliminé de la compétition, il met toute son énergie à encourager son coéquipier. Matthew Bui, de son propre aveu, pense en avoir bien besoin lors de sa participation au kumite, jeudi.

Je vais affronter des gens qui ont beaucoup d’expérience. [...] Je ne pense pas que j’aurai beaucoup de chances, ils sont beaucoup plus grands, plus forts. Je suis un gars de 1,68 m, compétitionnant contre des gars de 1,95 m.

Toutefois, pour Heather Fidick, la plus grande victoire de ses poulains est leur participation aux Jeux d’hiver du Canada. Ils représentent les Territoires du Nord-Ouest exceptionnellement bien.

Avec les informations d'April Hudson