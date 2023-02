Rapport sur la mort de Thomas Audet : des choses à améliorer, admet le ministre Carmant

Dans son rapport, la coroner Kamel recommande au ministère de la Santé et des Services sociaux de modifier ses façons de faire et d’injecter plus d’argent dans les directions de la protection de la jeunesse.

Le ministre a été questionné mardi après-midi à l’Assemblée nationale par la députée solidaire Christine Labrie.

C'est une volonté de tout ce gouvernement, ainsi, d'améliorer la situation en jeunesse. Maintenant, qu’est-ce qu'il faut faire? C'est améliorer l'accès aux différents programmes. On a toujours été capable de voir les codes 1, codes 2 dans les temps prévus pour ça. Il faut maintenir ça de façon importante. Ensuite, pour les codes 3, les situations plus chroniques, il faut s'assurer qu'ils soient vus en première ligne en amont , a-t-il répondu.

Le petit Thomas est mort à l'âge de 22 mois. Photo : Courtoisie

Thomas Audet avait reçu un code 3 à son dossier. Ce code signifie qu’une intervention était requise dans un délai de quatre jours ouvrables. Aucune intervention n’a eu lieu et Thomas est demeuré sur une liste d’attente jusqu’à son décès.

Le bambin est mort d’un traumatisme abdominal contondant. Toutefois, la preuve recueillie lors de l'enquête n'a pas permis de déterminer la cause probable des traumatismes subis par l'enfant.

Lionel Carmant a répété que la situation avait évolué depuis les événements et que du financement et des intervenants avaient été ajoutés pour soutenir les programmes en jeunesse. Deux cents postes sont actuellement vacants dans la province dans les directions de la protection de la jeunesse.

Réactions de l'opposition

Pour leur part, les partis d’opposition à Québec ont également réagi mardi lors de points de presse distincts.

Le chef intérimaire du Parti libéral du Québec (PLQ), Marc Tanguay, a rappelé l’importance de mettre en application les recommandations de la commission Laurent, dont le rapport a été rendu en mai 2021.

On ne peut plus se permettre d’échapper, comme on dit des enfants, on ne peut plus se permettre ça, mais malheureusement on a vu le rapport de la coroner ce matin encore une fois. Il est temps que le gouvernement mette en application toutes les recommandations du rapport Laurent , a lancé Marc Tanguay.

La commission dirigée par Régine Laurent avait été instaurée à la suite de la mort tragique d’une fillette de sept ans à Granby au printemps 2019.

Régine Laurent, présidente de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, avait présenté son rapport, le lundi 3 mai 2021. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le député du Parti québécois (PQ) Joël Arseneau et la députée de Québec solidaire (QS) Christine Labrie ont déploré de leur côté le manque de ressources des directions de la protection de la jeunesse.

Je ne crois pas que le gouvernement prenne la mesure de la crise actuelle. On entend souvent le ministre Carmant dire : "On a investi tant de millions de dollars et chaque fois, on brandit des millions", mais sur le terrain, on voit que les choses ne s’améliorent pas , a dit Joël Arseneau.

Quand on est rendu à avoir un rapport de coroner qui nous dit qu’il faut valoriser une profession, qui nous dit qu’il faut s’assurer d’avoir une charge de travail adéquate pour les intervenantes, là on a étiré l’élastique pas mal trop loin. Donc, j’espère que le ton va changer et que le gouvernement va s’engager à respecter les recommandations de la coroner et puis que ces rapports-là arrêtent de prendre la poussière , a ajouté la solidaire.

Pas d'entrevue du CIUSSS

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de qui relève la DPJ , a refusé les demandes d’entrevue auprès de la présidente-directrice générale, Julie Labbé, ou de la directrice régionale de la protection de la jeunesse, Caroline Gaudreault. Rappelons qu’à la fin du mois de janvier, 280 dossiers se trouvaient en attente d’une évaluation à la DPJ régionale.

Nous prenons acte du rapport. Plusieurs des recommandations énoncées sont déjà appliquées dans notre région et nous continuons de le faire avec rigueur et sensibilité. Dans un souci d’amélioration constante, afin que notre offre de service soit à la hauteur des enfants qui en ont besoin, nous accordons toujours une grande importance aux recommandations qui nous sont émises. Les enfants sont et seront toujours notre priorité , a fait savoir Mélissa Bradette, conseillère cadre aux communications et relations médias au CIUSSS .

Le rapport de la coroner Géhane Kamel a été rendu public lundi. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Dans son rapport, Géhane Kamel a formulé trois recommandations à l’intention du ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle recommande « de mettre en place [...] une mesure d'exception indiquant que tous les enfants âgés de cinq ans et moins qui font l'objet d'un signalement doivent faire l'objet d'une évaluation sans délai », de « valoriser la pratique professionnelle au sein des DPJ », puis de « définir de façon précise le point de rupture pour lequel le nombre de signalements reçus est considéré comme étant excessif ».

L’autre recommandation était adressée au Collège des médecins du Québec.

D'après un reportage de Myriam Gauthier