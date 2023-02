Airbus cherche 800 travailleurs, dont 700 au Québec

Il s’agit de la plus importante campagne du genre depuis l’implantation d’Airbus au Canada en 1984 , a confirmé Amélie Forcier, porte-parole d'Airbus Canada, lors d’une entrevue avec Radio-Canada.

L’entreprise doit notamment soutenir sa montée en cadence de production de ses avions A220, anciennement la C Series de Bombardier, assemblés à Mirabel. L’entreprise veut aussi relever les défis des hélicoptères, de la défense et de l’espace .

À partir de 2025, Airbus souhaite construire 10 avions A220 mensuellement à ses installations montréalaises, un cap important pour la rentabilité du programme. Mais pour ce faire, elle doit embaucher massivement. Airbus continue d’avoir de grandes ambitions au Canada , a souligné Benoît Schultz, président-directeur général d’Airbus Canada dans un communiqué de presse.

En 2022, Airbus avait livré 53 appareils A220, une augmentation de seulement trois avions par rapport à l'année 2021 dans un contexte de ralentissement de la chaîne d’approvisionnement. Malgré tout en 2022, l’avionneur a créé 400 nouveaux postes liés à l’avion A220 à Mirabel.

Plus de jeunes et plus de femmes

Sur les 800 travailleurs recherchés, 500 seront affectés à de nouveaux postes.

Airbus dit aussi souhaiter allouer le tiers des postes aux jeunes diplômés et aux professionnels en début de carrière, et veut que les femmes représentent 33 % de leur recrutement.

Les emplois recherchés sont dans les secteurs de la production et la qualité, de l’ingénierie, de l’informatique et du service à la clientèle. Les deux tiers des effectifs iront aux fonctions de soutien, alors qu’un tiers sera affecté à la production.

Airbus emploie 4000 personnes sur sa dizaine d'emplacements au Canada, dont 3000 à Mirabel. L’entreprise a aussi deux complexes de production en Ontario.

Le gouvernement du Québec détient toujours 25 % du programme de l’avion A220. Le gouvernement libéral de Philippe Couillard avait d'abord investi 1,3 milliard de dollars pour sauver la C Series en 2016.

Puis, le gouvernement caquiste de François Legault a investi 380 millions de dollars dans le programme devenu l’A220, cédé gratuitement par Bombardier à Airbus, l’an passé, et il espère conserver sa participation et récupérer une partie de l’argent investi.

Beaucoup d'emplois à pourvoir

Il n’y a pas qu’Airbus qui recherche des travailleurs dans ce secteur. Une cinquantaine d'acteurs de l’industrie participent actuellement à une opération séduction chapeautée par Aéro Montréal visant à attirer du personnel.

On a lancé une grande campagne de communication auprès du grand public pour rendre le secteur de l’aérospatiale attirant [...] On a une variété et une quantité d’emplois qui seront requis pour assurer la croissance lors des prochaines années , souligne Mélanie Lussier, nouvelle PDG d’Aéro Montréal, en entrevue à Radio-Canada.

Une campagne publicitaire du secteur aéronautique a été lancée pour rejoindre les jeunes. Photo : Source : Aéro Montréal

Le secteur tente notamment de rejoindre les jeunes talents en utilisant les réseaux sociaux et de nouveaux canaux de communication.

On est vraiment sorti des sentiers battus [...] On va vers Instagram, vers TikTok, on a fait appel à des influenceurs pour rejoindre les jeunes où ils sont , explique-t-elle.

Actuellement, il y a 35 000 employés qui évoluent dans le secteur aérospatial, fortement concentré à Montréal, l’un des pôles les plus importants du monde.

Pour le secteur du transport aérien et le manufacturier, on a 38 000 emplois qui seront à combler lors des 10 prochaines années , précise Mme Lussier.

Une campagne publicitaire pour rejoindre les jeunes a été lancée par Aéro Montréal. Photo : Source : Aéro Montréal

Il y a une trentaine de catégories de postes qui seront en pénurie dans les deux prochaines années, principalement des machinistes, des programmeurs, des techniciens en entretien, etc. , explique-t-elle.

Cette dernière rappelle que plusieurs types de métiers seront requis pour travailler dans les entreprises en aérospatiale.