Déneigement: Claude Villeneuve souhaite que le vérificateur général s’en mêle

La fin de semaine chaotique des 11 et 12 février dans les secteurs centraux de Québec continue d’alimenter les débats. Souhaitant obtenir plus d'explications, le chef de l’opposition Claude Villeneuve acheminera une lettre au vérificateur général de la Ville pour comprendre comment s’est prise la décision de ne pas procéder au ramassage de la neige le soir du vendredi 10 février.

Plusieurs piétons, automobilistes et gens d’affaires avaient vivement critiqué le manque de déneigement au centre-ville pour accueillir les nombreux visiteurs pour le Carnaval et le tournoi pee-wee.

Pour nous, c’est très mystérieux et les informations qu’on nous donne sont très contradictoires , explique Claude Villeneuve, rappelant que le déneigement avait été effectué le vendredi soir suivant, à la suite d’une autre bonne bordée de neige.

Le maire Bruno Marchand avait par la suite reconnu que le déneigement n’avait pas été parfait. Il promettait d’y apporter les correctifs nécessaires.

Claude Villeneuve souhaite comprendre le processus qui a mené à la décision de ne pas déneiger les rues le 10 février. Photo : Radio-Canada

On a passé la semaine dernière à nous dire que c’était impossible de décider de faire sortir les équipes, que la politique nous empêchait de le faire et on a vu que c’était pas vrai , ajoute Claude Villeneuve. Moi je veux savoir ce qui s’est passé pour vrai et [...] savoir ce qu’est le processus au sein de cette équipe-là.

« Plus ça va, plus je me rends compte que le problème c’est la politique, mais le politique. » — Une citation de Claude Villeneuve, chef de l’opposition à l’hôtel de ville de Québec

Équipe Priorité Québec en désaccord

Proposant plutôt la tenue d’un plénier sur les particularités de la politique de viabilité hivernale, Équipe Priorité Québec conclut au cafouillage politique.

Le conseiller Stevens Mélançon ne croit pas qu'il justifié de demander au vérificateur général de se pencher sur le dossier. Il demande simplement à l'administration Marchand que les citoyens qui paient des taxes à la Ville de Québec soient déneigés convenablement.

Les conseillers d'Équipe Priorité Québec ne croient pas nécessaire de demander l'implication du vérificateur général. Photo : Radio-Canada

Le chef Patrick Paquet croit que le vérificateur général devrait se concentrer sur des problématiques plus importantes .

Les cols bleus étaient prêts à nettoyer les rues, c’était la fin de semaine la plus importante de l’hiver et on a annulé l’opération déneigement, ça s’arrête là! , résume-t-il.

Plus d’agilité demandée aux équipes de déneigement

Au terme du difficile week-end où il était ardu de se déplacer dans les rues du Vieux-Québec, le maire Bruno Marchand avait assuré qu’il n’aurait pas peur de revoir la politique de déneigement. Mardi, il est revenu à la charge.

Ce qu’on veut faire, c’est avoir une politique qui est un guide et pas avoir une politique qui est une loi et ça c’est différent pour nous , a-t-il mentionné devant les journalistes avant le conseil municipal.

« Ce que j’ai demandé à nos équipes, c’est de développer de l’agilité. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

Il croit que les nuances apportées à la politique seront bénéfiques pour les citoyens.

Alors on a beau avoir un guide et quand la neige ne tombe pas exactement au bon moment, c’est à nous de d’adapter, pas à la neige de le faire.

L'administration de Bruno Marchand a été la cible de critiques pour son manque de coordination des opérations de déneigement. Photo : Radio-Canada

Le maire assure que ses équipes seront encore aux aguets dans les prochains jours, car une autre bordée d’environ 10 centimètres de neige est attendue.

On va voir sur quelle durée, quelle quantité tombe, et nos équipes vont devoir s’adapter en fonction des événements, on a encore une fin de semaine de Pentathlon.