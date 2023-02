50 millions de tonnes de minerai de fer sont passées par le quai multiusager de Sept-Îles

50 millions de tonnes de minerai de fer ont été manutentionnées au quai multiusager de Sept-Îles depuis sa mise en service en mars 2018. Ce cap a été atteint mardi, affirment le Port de Sept-Îles et l'entreprise qui gère l'entretien du quai multiusager.

C’est un jalon important pour le Port de Sept-Îles, qui en est le propriétaire. Au total, 297 navires ont été chargés au quai multiusager de Sept-Îles.

Ce projet a commencé il y a dix ans, en 2013, 2012. Et on est rendus à 50 millions , rappelle le directeur entretien électrique et mécanique pour le Port de Sept-Îles, Carl Allard.

Depuis sa mise en service, 297 navires ont été chargés au quai multiusager de Sept-Îles. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : Port de Sept-Îles

Du côté de Logistec, qui s'occupe de l'ensemble des tâches d'entretien du quai, franchir le cap des 50 millions de tonnes de minerai de fer manutentionnées après seulement 5 années d'activités est bon signe pour l'avenir.

On a relevé le défi, mais c’est un travail d’équipe , reconnaît le directeur des opérations de Logistec arrimage pour Sept-Îles et la Côte-Nord, Éric Nolin.

Éric Nolin est le directeur des opérations pour Logistec arrimage pour Sept-Îles et la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada / Aurélie Girard

Un avenir prometteur, selon le Port

Les succès des dernières années de Minerai de Fer Québec et de Tacora Resources, entreprises qui transitent au quai multiusager, ont aussi été soulignés par le président-directeur général du Port de Sept-Îles, Pierre Gagnon, par voie de communiqué.

Éric Nolin et Carl Allard entrevoient tous deux un bel avenir pour le quai multiusager. Les perspectives financières sont encourageantes, selon eux. Puis dans 3 à 4 ans, on va se faire une autre entrevue encore pour 100 millions de tonnes ce coup-là! , lance Éric Nolin.

« On n'est pas au maximum de ce que les infrastructures peuvent fournir, on peut pratiquement doubler ce qu’on peut expédier par année présentement. Il n’y a aucun problème à ce niveau-là. » — Une citation de Carl Allard, directeur entretien électrique et mécanique pour le Port de Sept-Îles

Avec la phase II du projet du Lac Bloom, un projet de Minerai de fer Québec, le Port de Sept-Îles prévoit poursuivre sa lancée au cours des prochaines années.

Avec les informations d'Aurélie Girard