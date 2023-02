Bandaline continue à amener la musique canadienne-française au Festival du Voyageur

Selon un des membres fondateurs du groupe, Gilles Mousseau, le secret de leur longévité réside dans le plaisir.

Si on ne s'amusait pas, on ne serait pas là. Quand on commence à jouer, les mains commencent à bouger, les doigts bougent, les visages sourient et puis les petits en avant de la scène se garrochent partout , explique-t-il.

Les paroles en français et le rythme donnent envie de danser au son des cuillères, de l’accordéon et du clavier. Le groupe s’inspire des chansons des voyageurs et des musiques celtiques, métisses, acadiennes, québécoises et cajuns empruntées d’autres groupes au Canada.

La chanson Marie-Louise est d’ailleurs une chanson adaptée d'un groupe de l'Île-Du-Prince-Édouard. Le groupe nous a donné la permission de chanter la chanson et nous leur en avons donné une en échange. C’est un vrai échange culturel! , raconte Gilles Mousseau.

Gilles Mousseau est l'un des fondateurs du groupe Bandaline. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Pour Daniel St Vincent qui vient d’intégrer le groupe en tant que guitariste et bassiste, Bandaline possède un répertoire canadien-français traditionnel qui peut venir de différentes sources .

Bandaline joue aussi à l’occasion de repas communautaires et dans les écoles au Manitoba, notamment au collègue Belliveau où a lieu, tous les ans, un dîner aux crêpes durant le Festival du Voyageur.

Selon lui, la musique de Bandaline est ainsi un moyen de transmettre la culture canadienne-française aux plus jeunes.

C'est vraiment ça qui fait vivre le français, la francophonie, c'est d'avoir ces expériences-là. Si on peut y contribuer, on est heureux! , s’enthousiasme Daniel St Vincent.

Les festivaliers pourront retrouver Bandaline le mercredi 22 février au relais du Voyageur (CCFM) et le dimanche 26 février à la tente Forêt.