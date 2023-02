Inquiétudes à la DPJ concernant la transition à la vie adulte

Dans deux mois, la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) devra instaurer un plan de transition à la vie adulte pour chaque adolescent de plus de 16 ans sous sa responsabilité. Malgré l’imminence de ce changement, Radio-Canada a appris que des intervenants jeunesse n’ont pas encore été prévenus et que la forme finale du plan n’est toujours pas arrêtée.

Les intervenants ne sont pas au courant! s’inquiète une personne qui travaille dans le réseau de la DPJ qui est bien au fait du dossier, mais qui a requis l’anonymat puisqu’elle n’est pas autorisée à en parler publiquement.

Selon nos informations, les travaux sont toujours en cours à la DPJ pour élaborer le contenu ainsi que la forme du futur plan de transition à la vie adulte.

Les intervenants jeunesse, qui auront la responsabilité d’élaborer le plan avec les adolescents qu’ils accompagnent, n’ont pas encore reçu de directives ou de formation à cet effet.

On est court dans l’échéancier , déplore notre source, considérant que le plan de transition à la vie adulte deviendra une obligation légale à compter du 26 avril.

« Je pense qu’il y a un manque de communication, un manque de préparation qui vient du ministère et des établissements. » — Une citation de Une source qui travaille dans le réseau de la DPJ et qui est bien au fait du dossier

Des milliers de jeunes concernés

Pourtant, la mesure est loin d’être banale puisqu’elle touchera des milliers de jeunes Québécois. Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), la DPJ avait plus de 6800 jeunes de 16 et 17 ans sous sa responsabilité en 2021-2022.

Le Collectif Ex-Placé DPJ, qui regroupe d’anciens jeunes ayant été sous la responsabilité de la DPJ , s’étonne de voir que peu de choses semblent finalisées, si près de la date butoir.

La directrice du Collectif, Jessica Côté-Guimond, doute d’ailleurs de l’importance que la DPJ semble accorder à la mise en place de cette nouvelle mesure.

« J'ai l'impression qu'on produit un outil en se disant : "Voici, on a produit l'outil, on a fait notre part de chemin, maintenant on va envoyer les directives à chacun des CISSS et des CIUSSS et ça va être à eux d'opérationnaliser tout ça." » — Une citation de Jessica Côté-Guimond, directrice du Collectif Ex-Placé DPJ

Offrir un meilleur soutien

La mise en place de ce plan de transition découle des travaux de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. Dans son rapport publié en 2021, un chapitre entier s’attardait aux enjeux vécus par les jeunes qui quittent la DPJ à l’âge adulte.

L’importance de mieux les soutenir figurait parmi les recommandations de la Commission. Plusieurs de ces jeunes connaissent notamment des problèmes d’itinérance, d’intégration au marché du travail ou de santé mentale à leur sortie de la DPJ .

Régine Laurent a présidé la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Même si le plan de transition à la vie adulte se veut une réponse à ces problématiques, notre source qui travaille dans le réseau de la DPJ craint qu’il ne soit pas considéré comme une priorité. Il va vraiment falloir appuyer , dit-elle, soulignant que les intervenants du réseau sont déjà débordés et trop peu nombreux.

À son avis, pour que le plan soit réellement efficace, il faudrait aussi revoir les façons de faire avec les adolescents hébergés en centre jeunesse, où l’accompagnement ne les prépare pas de manière adéquate à devenir des adultes autonomes.

« C’est là que le bât blesse. C’est l’écart qui se forge entre l’institution et la vie normale d’enfants qui vivent dans leur maison, qui apprennent à faire leur lavage, à vider le lave-vaisselle, à faire des petites tâches ménagères, à faire l’épicerie avec leurs parents, à connaître la valeur de l’argent. » — Une citation de Une source qui travaille dans le réseau de la DPJ et qui est bien au fait du dossier

On a bien beau avoir un plan de transition, si on ne permet pas au jeune de faire des expérimentations à l’extérieur [...] on se tire dans le pied. L’écart va toujours être là entre l’institution et la vie adulte qui les attend.

Pas obligatoirement à 16 ans

La Loi sur la protection de la jeunesse prévoit par ailleurs que le plan de transition à la vie adulte devra être mis en place dans les deux années précédant les 18 ans du jeune, donc pas nécessairement dès le jour de ses 16 ans.

Cette latitude inquiète notre source qui travaille dans le réseau de la DPJ , car on trouvera toujours des raisons pour reporter l’élaboration du plan, croit-elle.

À son avis, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, devra insister sur la nécessité que les intervenants élaborent ce plan le plus tôt possible avec les jeunes qu’ils accompagnent.

« Si une jeune a trop de problèmes [à 17 ans et demi] pour qu’on puisse s’attarder à son plan de transition, qu’est-ce qu’elle va faire six mois plus tard, lorsqu’elle aura 18 ans, si on n’a pas bien planifié sa transition? » — Une citation de Une source qui travaille dans le réseau de la DPJ et qui est bien au fait du dossier

La directrice du Collectif Ex-Placé DPJ, Jessica Côté-Guimond, affirme cependant que le simple fait de devoir discuter du passage à l’âge adulte peut se révéler anxiogène pour certains jeunes qui vivent déjà d’importants défis.

Mme Côté-Guimond trouve donc que la latitude permise dans la loi est acceptable, mais elle espère que les intervenants jeunesse sensibiliseront les adolescents à l’importance d’établir ce plan dès qu’ils se sentiront prêts.

« On peut mettre en place certaines activités [...] qui vont quand même préparer l'enfant à sa transition à la vie adulte sans nécessairement que ce soit dans un plan formel. Des ateliers sur le budget, par exemple, c'est bon à partir de 14 ans. » — Une citation de Jessica Côté-Guimond, directrice du Collectif Ex-Placé DPJ

Par courriel, le MSSS indique qu’il est souhaitable que le plan soit réalisé le plus tôt possible et lorsque le moment est opportun pour l’enfant .

Ce plan doit être flexible, réalisé en fonction des besoins, réalités et aspirations de chaque jeune et en cohérence avec le projet de vie de celui-ci , écrit Robert Maranda, porte-parole au MSSS .

Quant aux travaux qui sont toujours en cours pour élaborer le contenu et le format du plan de transition à la vie adulte, M. Maranda assure qu’ils vont bon train .

Les intervenants jeunesse devraient commencer à recevoir de la formation à ce sujet le mois prochain, ajoute-t-il.