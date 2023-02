Patrimoine : un édifice de l’histoire franco-ontarienne d’Ottawa bientôt désigné?

Les Franco-Ontariens ont eu beaucoup de difficultés à avoir des écoles francophones dans la province de l'Ontario. [...] Mais finalement, on a eu nos écoles. [...] Et je pense qu'il faut reconnaître le travail qui a été fait par beaucoup de gens , explique Stéphanie Plante, vice-présidente du Comité du patrimoine bâti d’Ottawa et conseillère municipale du quartier Rideau-Vanier, dans lequel se trouve l’École St-Pierre.

Le 14 février, le Comité du patrimoine bâti d’Ottawa s’est prononcé en faveur de la désignation de cette propriété située au 353 rue Friel, dans le quartier de la Côte-de-Sable.

Une place dans l’histoire de la lutte contre le Règlement 17

Avant de devenir une résidence d'appartements, propriété de Saickley Enterprises Ltd., l’École St-Pierre a été une école élémentaire francophone pour filles. Elle est d’ailleurs la première école de langue française dans le quartier parmi celles encore existantes, puisque l’école Garneau qui l’a précédée a été détruite dans les années 1960, note Diego Elizondo, agent de projets pour le Regroupement du patrimoine franco-ontarien (RPFO).

Diego Elizondo, agent de projets pour le Regroupement du patrimoine franco-ontarien Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

D’un point de vue architectural, elle reprend plusieurs attributs d'autres écoles qui sont construites exactement à la même époque, comme l'École Guigues, en 1904, dans la Basse-Ville, et l'École Brébeuf… Ces trois écoles ont été dessinées par le même architecte, Félix Maral Hamel , note le spécialiste du patrimoine franco-ontarien. La valeur architecturale de l'ancienne École St-Pierre se retrouve notamment à l'extérieur. Plusieurs détails ont subsisté depuis la fermeture du bâtiment, en 1977 : on a le fronton, [...] la corniche, la brique rouge, la fondation en pierres calcaires, les fenêtres à guillotines et à carreaux…

« L'École St-Pierre était un de ces lieux où les Franco-Ontariens se sont mobilisés au début du 20e siècle pour défendre leurs droits. » — Une citation de Diego Elizondo, agent de projets pour le Regroupement du patrimoine franco-ontarien

Et au-delà de la valeur architecturale de l’édifice, c’est sa place dans l’histoire franco-ontarienne qui est importante, dit-il.

L'École St-Pierre a elle aussi fait partie de ces hauts lieux de la résistance franco-ontarienne. Il y a eu du piquetage, du débrayage, on a empêché les inspecteurs qui venaient forcer l'application du Règlement 17 [qui empêchait l’apprentissage du français] de venir à l'intérieur. On faisait le pied de grue à l'extérieur.

Urgence d’agir

Pour M. Elizondo, il est donc important de préserver cet édifice, d’autant que la Loi visant à accélérer la construction de plus de logements en Ontario, votée en fin d’année, a modifié des parties de la Loi sur le patrimoine de la province.

Des écoles qui n’étaient pas désignées, comme l'École St-Pierre, vont être beaucoup plus difficiles à désigner dans le futur , explique-t-il.

Avec une désignation, l’ancienne École St-Pierre au 353 rue Friel, à Ottawa, sera davantage protégée. Photo : Radio-Canada / Benjamin Vachet

L’école se trouvait depuis 2015 sur le registre du patrimoine de la Ville, une sorte de désignation partielle , illustre M. Elizondo. En cas de demande de démolition, par exemple, sa présence sur ce registre lui permettait d’obtenir un délai pour que la Municipalité mène des consultations et puisse choisir d’accorder le permis de démolition ou de désigner l’édifice.

Avec une désignation en vertu de la Loi sur le patrimoine, elle serait désormais protégée.

Un travail colossal pour la Ville

D’ici 2024, la Municipalité doit revoir l'ensemble de son registre patrimonial, qui date de 2019.

Pour la Ville d’Ottawa, cela représente quelque 4600 propriétés inscrites actuellement sur ce registre pour lesquelles il faudra de nouveau se prononcer. À l’échelle de la province, M. Elizondo en évalue le nombre à 31 500. Si un édifice n’est pas réinscrit sur le registre, il ne pourra pas y être ajouté avant cinq ans.

« On sait que cette loi est plus favorable au développement, alors c'est pour ça qu'on se préoccupe - surtout dans mon quartier de la Basse-Ville, du marché By et de la Côte-de-Sable - de nous assurer d’avoir une désignation pour tous les bâtiments qui ont du patrimoine. » — Une citation de Stéphanie Plante, vice-présidente du Comité du patrimoine bâti d’Ottawa et conseillère municipale du quartier Rideau-Vanier

La charge de travail s’annonce colossale, mais cela pourrait éviter d’éventuelles démolitions, illustre Mme Plante.

[Il s’agit de s’assurer] que les gens qui ont ces bâtiments ne puissent pas faire n'importe quoi.

La maison de Gisèle Lalonde bientôt désignée?

M. Elizondo s’inquiète notamment du sort des églises qui ne sont pas encore désignées en vertu de la Loi sur le patrimoine à travers la ville, comme la paroisse St-Joseph d’Orléans.

il faudrait vraiment faire attention d'ici les prochains mois et essayer au maximum de faire désigner le plus de bâtiments liés à l'histoire et au patrimoine franco-ontarien pour éviter de futures potentielles démolitions.

Stéphanie Plante, vice-présidente du Comité du patrimoine bâti d’Ottawa et conseillère municipale du quartier Rideau-Vanier Photo : Radio-Canada / Benjamin Vachet

Outre l’école St-Pierre, la conseillère Plante a déjà d’autres idées.

Une chose que je vais essayer de faire, c'est de faire reconnaître des bâtiments où des gens célèbres dans la communauté franco-ontarienne ont vécu. [...] Je travaille avec l'Association communautaire Vanier pour désigner la maison de Gisèle Lalonde , explique Mme Plante. C'est complètement nouveau pour la Ville d'Ottawa, alors on est en train de regarder ça. [Mais] c’est absolument faisable. Ils le font avec d'autres bâtiments en Ontario. [...] C’est toujours les francophones qui sont les pionniers, alors je suis contente d'être la personne qui va amener ça à l'hôtel de ville.

La conseillère municipale se dit optimiste que le conseil municipal acceptera la désignation de l’école St-Pierre, mercredi. Si tel est le cas, ce serait la première désignation en dix ans pour le patrimoine franco-ontarien d’Ottawa, note M. Elizondo, qui juge que ce serait un beau cadeau alors que février marque le Mois du patrimoine en Ontario français.

Joint par Radio-Canada, Saickley Enterprises Ltd. a indiqué n’avoir aucun commentaire à faire dans ce dossier.