Suncor nomme Rich Kruger, un ancien PDG de l’Impériale, à la tête de sa direction

Suncor Énergie a annoncé mardi la nomination de son nouveau président et chef de la direction, le fruit d'une recherche de plusieurs mois. Rich Kruger occupera le plus haut poste de direction chez le producteur et raffineur de pétrole établi à Calgary à compter du 3 avril.

M. Kruger remplacera le président et chef de la direction par intérim, Kris Smith, qui est intervenu pour occuper le poste après la démission de Mark Little en juillet 2022 sous la pression des investisseurs et dans la foulée d'une série de décès au travail et d'incidents de sécurité.

Au moins une douzaine de travailleurs sont morts depuis 2014 dans les activités de sables bitumineux de l'entreprise dans le nord de l'Alberta, et Mark Little a démissionné au lendemain du dernier de ces décès.

M. Kruger a travaillé pour Exxon Mobil pendant 39 ans, dirigeant la pétrolière Impériale de 2013 à 2019 avant de quitter l'entreprise.

« Rich [Kruger] est un chef de direction hautement compétent et chevronné avec une feuille de route impressionnante dans la direction d'une culture de sécurité. » — Une citation de Michael Wilson, président du conseil d'administration, Suncor

Après une période de transition, Kris Smith assumera le rôle de chef des finances et de vice-président directeur de l'expansion de la société après l'assemblée générale annuelle de Suncor, prévue le 9 mai.

Alister Cowan, l'actuel chef des finances, prendra sa retraite, mais demeurera au sein de l'entreprise jusqu'à la fin de l'année pour soutenir la transition et fournir des conseils, a annoncé mardi la société.

L'intérim de Kris Smith

M. Wilson a souligné que Kris Smith avait pris des mesures décisives pour apporter les améliorations nécessaires au rendement de Suncor pendant son mandat de patron par intérim.

Au cours des huit mois qui ont suivi sa nomination au poste de chef de la direction par intérim, M. Smith a mis en œuvre un certain nombre de changements visant à améliorer la sécurité des travailleurs sur les sites de Suncor, un problème qui avait été signalé par l'investisseur activiste américain Elliott Investment Management.

Le logo de la société Suncor Energy sur son siège social, à Calgary. Photo : Reuters / Chris Wattie

Lorsque la société a annoncé ses résultats financiers du quatrième trimestre la semaine dernière, Kris Smith a indiqué aux analystes que des systèmes de détection des collisions devraient être mis en service à la mine Aurora de Syncrude d'ici la fin du premier trimestre, et que Suncor est également sur la bonne voie pour terminer la mise en œuvre de systèmes technologiques pour la détection des collisions et de la gestion de la fatigue sur l'ensemble de ses neuf sites de sables bitumineux.

L'entreprise réduit également la taille de son effectif d'entrepreneurs de 20 %, une décision qui, selon M. Smith, diminuera le nombre d'heures d'exposition à des risques de blessures ou de décès au travail de l'entreprise, tout en réduisant ses coûts.