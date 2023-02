Fort-Prével dans la mire du Groupe JGS

On leur propose un projet de développement qui pourrait leur permettre d’atteindre les objectifs de mise en valeur du site et de lui permettre d’atteindre son plein potentiel , précise le gestionnaire des actifs pour le Groupe JGS dans l’Est-du-Québec, Jean-François Fortin.

« Fort-Prével est un symbole dans le cœur des Gaspésiens et on aimerait faire briller ce petit joyau. » — Une citation de Jean-François Fortin, gestionnaire des actifs pour le Groupe JGS dans l’Est-du-Québec

Jean-François Fortin est également maire de Sainte-Flavie, ancien député bloquiste et cofondateur de la microbrasserie Le Ketch (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Le comité Relance Fort-Prével œuvre depuis plusieurs années sur différents projets de revitalisation du site et de ses infrastructures récréotouristiques, mais peine toujours à obtenir de l’aide financière qui provient de fonds publics.

Le porte-parole du comité Relance Fort-Prével, Gilles Pelletier, indique que les membres du conseil d’administration du comité ne s’attendaient pas à une telle proposition, puisqu’un investissement privé n’était pas dans le plan d’affaires à court terme.

On avait d’abord discuté de travailler avec les instances gouvernementales et éventuellement, si on arrivait à un constat d’échec ou si on voyait qu’on n’arrivait pas à nos fins avec ces instances-là, on se serait tourné vers le privé à ce moment-là , explique M. Pelletier.

Gilles Pelletier est porte-parole de Relance Fort-Prével (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

Le Groupe JGS souhaite notamment développer l’offre d’hébergement touristique, tout en revalorisant récréotouristiques du site et permettre ainsi, selon Jean-François Fortin, une pérennité au terrain de golf.

On s’inscrit en continuité avec le plan de développement du comité et on prend le flambeau dans le but de profiter, avec des fonds privés, d’une occasion qui permettrait de développer plus rapidement le site […] donc parvenir aux mêmes objectifs que le comité a évalué comme étant prioritaires avec un partenariat qui ferait en sorte que tout le monde pourrait être gagnant , ajoute M. Fortin.

Gilles Pelletier note le même avantage : faire affaire avec un investisseur privé pourrait accélérer le processus de revitalisation du site.

On pourrait avoir des capitaux disponibles rapidement pour réaliser des transformations qui s’avèrent importantes et un développement qu’on n’envisageait pas aussi rapidement , croit-il.

M. Pelletier émet tout de même quelques réserves concernant l’approche d’un investisseur privé.

En en faisant un projet communautaire et citoyen, on veut garder le site accessible, qu’il y ait un respect des lieux et de l’environnement, qu’on soit dans une optique de développement durable, donc on veut qu’éventuellement ça soit conciliable avec des intérêts privés , précise Gilles Pelletier.

« Il faut voir avec eux si leurs intérêts sont compatibles avec une série d’obligations et d’engagements qu’on a pris face à nos communautés. » — Une citation de Gilles Pelletier, porte-parole du comité Relance Fort-Prével

M. Pelletier indique qu’il est beaucoup trop tôt pour se prononcer sur la compatibilité entre le projet et la proposition de partenariat du Groupe JGS.

Sans préciser le montant exact, Jean-François Fortin indique que les investissements qui découleraient d’un partenariat avec le comité de relance s’élèveraient à quelques millions de dollars.

M. Fortin ajoute également que les paramètres de ce partenariat restent encore à être déterminés.

Dans la dernière année, Groupe JGS a fait l’acquisition du motel Gaspésiana à Sainte-Flavie, du golf Boule rock à Métis-sur-Mer et l’hôtel Aquamer Thalasso-Spa à Carleton-sur-Mer.