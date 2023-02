Les Edmontoniens appelés à se prononcer sur les plans pour l’avenue Whyte

La Ville d’Edmonton envisage de réaménager l’avenue Whyte pour revitaliser le quartier. Les changements proposés incluent l'élargissement de trottoirs, la transformation de stationnements en parcs et une voie de circulation consacrée aux autobus.

Les résidents sont invités à partager leur point de vue lors d'une séance publique le 2 mars au Centre communautaire Strathcona.

C'est la deuxième consultation publique pour ce projet puisque près de 900 résidents d’Edmonton ont exprimé leur opinion l’été dernier.

Parmi eux, 764 participants ont répondu à un sondage pour indiquer leur niveau d'acceptation des changements sur l’avenue Whyte.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Quand nous avons demandé aux gens durant l’été ce qu’ils aimeraient voir dans l’espace public, nous avons beaucoup entendu parler d’améliorer la connectivité, de bonifier ou d’améliorer les parcs existants, de créer plus d’espaces pour les festivals ou d’endroits pour sortir , déclare Marco Melfi, gestionnaire de projet de la Ville.

Avec cette revitalisation, la capitale albertaine souhaite offrir plus d’options de déplacement aux résidents.

« Ce n’est pas nécessairement dire ''arrêtez d’utiliser un certain mode de transport'', mais plutôt d’en encourager d’autres. Nous regardons comment appuyer les personnes qui aiment marcher, celles qui préfèrent la bicyclette ou qui choisissent d’utiliser le transport en commun. » — Une citation de Marco Melfi, gestionnaire de projet de la Ville d'Edmonton

En vue de la prochaine consultation publique, la Ville propose quatre modèles basés sur les réponses obtenues par le sondage de l'été dernier.

Aller à l'image 0 Exemple d'aménagement pour des zones de dépôts et de ramassage Aller à l'image 1 Exemple d'aménagement de voie de circulation avec virage à gauche Aller à l'image 2 Exemple d'aménagement pour les entreprises et les terrasses Aller à l'image 3 Exemple d'aménagement pour des rigoles et des jardins de pluie 1 / de 4 Exemple d'aménagement pour des zones de dépôts et de ramassage Photo : Ville d'Edmonton Voir l'image précédente Voir l'image suivante Image 1 de 4 Exemple d'aménagement pour des zones de dépôts et de ramassage Photo : Ville d'Edmonton

Image 2 de 4 Exemple d'aménagement de voie de circulation avec virage à gauche Photo : Ville d'Edmonton

Image 3 de 4 Exemple d'aménagement pour les entreprises et les terrasses Photo : Ville d'Edmonton

Image 4 de 4 Exemple d'aménagement pour des rigoles et des jardins de pluie Photo : Ville d'Edmonton

Le plan inclut aussi le boulevard Gateway et certaines rues adjacentes pour y aménager plus de places publiques et de rues à vocations multiples où les piétons auraient priorité.

Selon Marco Melfi, les plans répondent aux objectifs de la Ville en matière de changements climatiques et proposent des moyens de résoudre les problèmes de pollution sonore et de sécurité publique.

Si les modèles proposés sont retenus, les travaux seront situés entre la 99e Rue et la 109e Rue.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Scepticisme

Lincoln Ho, blogueur d’Edmonton intéressé par l’aménagement urbain, se demande si les modèles proposés représentent vraiment ce qui est promu par la Ville.

Les voies pour les autobus sont au milieu de la rue et on se demande comment on est censé y accéder , dit-il. Je ne pense pas que ce soit un bon modèle, spécifiquement pour la circulation piétonnière, que le projet vise à augmenter, parce que ça encourage la traversée illégale des rues.

Lincoln Ho est résident d'Edmonton et s'intéresse à l'urbanisme. Photo : Radio-Canada / Scott Neufled

Lincoln Ho pense toutefois que le réaménagement de l’avenue Whyte est une occasion d'envisager les avantages des différents systèmes, comme le tramway.

Quand le rail est dissimulé, ça ne change pas vraiment le paysage urbain et ça n'ajoute pas trop de dérangement , assure-t-il.

Selon lui, les options présentées par Edmonton sont limitatives.

D'après les informations de Mrinali Anchan