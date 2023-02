Dépôts à neige pleins : Trois-Rivières revoit son déneigement

Dans un communiqué envoyé mardi, la Ville explique que ses dépôts à neige sont presque tous pleins puisque la municipalité a reçu autant de neige depuis le début de l’hiver que lors d’une saison complète, soit près de 250 centimètres.

Devant cette situation et en prévision des précipitations à venir, la Ville a présenté un plan d’action au conseil municipal mardi.

Les trottoirs des rues locales ne seront plus déneigés, à l’exception des secteurs scolaires et des premiers quartiers.

Dans les secteurs jugés moins prioritaires, les déneigeurs prioriseront le soufflage de la neige plutôt que le transport vers les sites de dépôt.

La Ville interdit également le stationnement de nuit dans les zones B et C, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

La durée des opérations de déneigement pourrait également s’allonger, prévient le service des communications. Le niveau de service sera maintenu sur les artères principales et les rues collectrices de même qu’aux abords des hôpitaux.

La Ville explique ne pas pouvoir aménager de nouveau site de dépôt à court terme. Un projet d'agrandissement du site situé sur la rue J,-Réal-Desrosiers est toutefois dans les cartons. La municipalité est en attente d’un certificat d’autorisation.

Avec les informations de Jacob Côté