Pascal Bérubé affirme que le parc éolien Apuiat n’aurait aucun contenu québécois

Pascal Bérubé avance que Boralex aurait signé un contrat notamment avec un turbinier européen.

Selon le député, ce turbinier prévoit acheter du matériel auprès d’un manufacturier asiatique, plutôt que de faire affaire avec l’usine Marmen Énergie de Matane, par exemple, dont les usines de fabrication de tours d’éoliennes sont basées à Matane et à Trois-Rivières.

L’usine est repartie de façon très partielle [depuis février 2022], mais le projet Apuiat lui aurait permis de relancer sa filière éolienne en attendant les prochains appels d’offres éoliens. Manifestement, l’usine passe à côté puisque le gouvernement n’a rien demandé en matière de contenu québécois, l’usine n’a rien reçu , explique Pascal Bérubé.

Pascal Bérubé est le député du Parti québécois dans Matane-Matapédia. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Par conséquent, les retombées iront à l’extérieur du Québec, dénonce le député. Le problème est que l’éolien devait servir à enrichir des Québécois et on passe à côté de cette occasion. [...] Québec abandonne un moteur de développement économique important au bénéfice de l’Europe et de l’Asie , reproche-t-il.

« Je ne comprends pas que le gouvernement de la CAQ se dise nationaliste et décide de ne rien demander [en termes de contenus québécois]. En plus, le gouvernement signe cette entente au nom du peuple du Québec et refuse de la rendre publique. C’est un faux pas important. » — Une citation de Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia

Radio-Canada n’a pas été en mesure de consulter cette entente puisqu’elle n’est pas publique, ni d’obtenir une réponse du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie concernant les déclarations de Pascal Bérubé.

Une carte montrant en rouge où sera situé le parc d'éoliennes, à quelques kilomètres de Port-Cartier. Photo : Radio-Canada

Boralex ne dément pas ses affirmations

Du côté de Boralex, la conseillère principale des affaires publiques et gouvernementales pour l’entreprise, Lauriane Déry, indique que pour des raisons commerciales, l’entreprise ne peut pas commenter les déclarations du député de Matane-Matapédia. Elle ne dément toutefois pas les affirmations de Pascal Bérubé.

C'est certain qu'on souhaite encourager les entreprises d'ici dans la mesure où ça respecte les exigences de prix, de qualité et d'échéancier du projet. Ça serait notre souhait de faire affaire avec des entreprises du Québec , précise-t-elle en guise de réponse.

La conseillère principale des affaires publiques et gouvernementales pour l'entreprise Boralex, Lauriane Déry. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

À l'usine Marmen, à Matane, on n'a pas voulu commenter la situation non plus. Les responsables ont simplement mentionné dans une déclaration écrite être en accord avec les informations avancées par Pascal Bérubé à propos du projet éolien Apuiat.

En juillet 2021, l'usine avait fermé ses portes faute de contrat. Environ 70 personnes s'étaient retrouvées au chômage forcé à ce moment. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

Des rencontres avec des entreprises locales

Par ailleurs, l’entreprise Boralex et l’entrepreneur général pour le projet éolien Apuiat, le consortium Construction Énergie Renouvelable (CER), étaient à Sept-Îles ce mardi pour discuter avec des entreprises de la Côte-Nord. Ils seront aussi à Port-Cartier mercredi.

Chaque rencontre avec les entreprises est d’une durée de 10 minutes.

Les entreprises ont 10 minutes pour rencontrer l’entrepreneur général, pour poser leurs questions et pour offrir leurs services. On a plus d’une centaine d’entreprises qui se sont inscrites pour la journée de mercredi. Mercredi à Port-Cartier, on attend aussi plusieurs entreprises , indique Lauriane Déry.

Elle précise que des séances virtuelles sont aussi prévues vendredi.

À la base, Apuiat est un projet innu. C’est le premier projet national de la Nation innue. Pour nous, c’est important d’offrir la chance aux Innus des autres communautés qui ne peuvent pas se déplacer [à Sept-Îles ou Port-Cartier] de rencontrer l’entrepreneur et d’être au courant des opportunités de travail , ajoute-t-elle.

La construction du parc éolien créé sur la Côte-Nord devrait permettre la création de 300 emplois. Elle devrait s'amorcer ce printemps. Le projet Apuiat devrait être opérationnel à l’automne 2024 et son coût est estimé à 600 millions de dollars.

Avec la collaboration de Marguerite Morin