La Colombie-Britannique bonifie un fonds de préparation aux urgences climatiques

La Colombie-Britannique bonifie son Fonds de préparation aux situations d'urgence pour les communautés qui aide les municipalités et les Premières Nations à se préparer à de futurs désastres liés aux changements climatiques.

La province s’engage à verser 180 millions de dollars supplémentaires à ce fonds, ce qui porte sa contribution à 369 millions de dollars depuis sa création en 2017.

Selon la province, le fonds a contribué à financer des projets comme la nouvelle digue sur la rivière Coldwater à Merritt, les stations de brumisation à Victoria, ou encore la planification d'une structure d'évacuation en cas de tsunami à Tofino.

Le gouvernement lance aussi un nouveau site web, ClimateReadyBC, qui réunit des outils et des ressources pour aider les communautés à mieux se préparer à des catastrophes.

En visitant le site, le public peut en savoir plus sur divers désastres naturels, comme les inondations, les incendies de forêt, les tsunamis ou les tremblements de terre, entre autres.

Auparavant, ces informations étaient réparties sur différents sites gouvernementaux.

La Colombie-Britannique a connu plus que sa part de catastrophes climatiques, il est donc urgent d'être prêt et équipé pour minimiser les dommages et se rétablir rapidement lorsque le pire se produit , affirme le premier ministre, David Eby.

Grâce à ClimateReadyBC et à un investissement [...] nous augmentons les outils et les ressources dont les communautés ont besoin pour se préparer aux urgences liées au climat , a ajouté la ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation climatique, Bowinn Ma.

Selon David Eby, l’investissement provient du surplus budgétaire provincial pour l’exercice financier de 2022/2023.