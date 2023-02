Infrastructures : Gatineau devra faire des choix difficiles, prévient l’administration

Pendant que Gatineau se prépare à accueillir de grands projets d’infrastructures tels que le Centre hospitalier affilié universitaire de l’Outaouais (CHAUO) et le quartier général de la police, l’administration municipale a dressé un portrait assez sombre, mardi, de sa capacité à livrer d’autres projets de développement, en raison du manque de main-d’œuvre et de sa limite financière.

D’entrée de jeu, Mario St-Pierre, le directeur du service des finances à la Ville, a souligné que bien que la Municipalité soit en bonne santé financière pour le moment, le conseil municipal devra faire des choix difficiles dans les prochaines années.

Il est, par conséquent, nécessaire de bien encadrer les différents investissements afin d’assurer la viabilité financière de Gatineau, a-t-il ajouté.

Considérant notre capacité financière, il est important de prioriser nos investissements , a commenté M. St-Pierre.

De ce fait, l'administration recommande de limiter les emprunts, le temps que les taux d’intérêt diminuent, et de prioriser l’utilisation de liquidités pour ne pas s’endetter davantage.

La Ville prévoit disposer de 325 millions de dollars sur dix ans pour ses projets de développement.

Mais puisque certaines obligations, à l'instar de la construction du CHAUO et du futur quartier général de la police, nécessitent des investissements très importants, le conseil municipal devra peut-être délaisser les autres projets de développement, comme l’élargissement du chemin Vanier, qui pourraient être tassés ou repriorisés , a expliqué la mairesse de Gatineau, France Bélisle.

La logique s’applique également pour le projet de Tramway, qui viendra exercer une pression additionnelle sur les finances de la Ville.

Si pour faire plus de parcs et de centres communautaires pour les citoyens on ne veut pas faire de Tramway, qu’on le dise. C’est le temps. Il faut être capable de faire des choix , a ajouté Mme Bélisle.

Développer de nouvelles sources de revenus

Le directeur général de la Ville de Gatineau, Simon Rousseau, souligne que le message principal de l’administration mardi matin, était qu’il faut faire preuve de plus de créativité pour développer de nouvelles sources de revenus.

On vous invite à aller se creuser les méninges. [C'est] le défi qu’on doit se donner [...]. Il faut enlever nos lunettes roses, il faut sortir de la boîte, il faut trouver d’autres moyens , a lancé M. Rousseau pendant l’assemblée.

Le directeur des finances, M. St-Pierre, croit de son côté qu'il y a encore beaucoup de sources de revenus à analyser.

Par exemple, toutes les compensations financières octroyées par le gouvernement du Québec en raison de la venue du CHAUO et l'excédent budgétaire des régimes de retraite, entre autres.

Le conseiller municipal de Hull-Wright, Steve Moran, estime pour sa part que les élus ont fait des promesses irréalistes pendant la campagne. Aujourd’hui, M. Moran pense qu’il faut faire des choix éclairés.

Je vais prendre l’exemple du quartier général de la police. Comment on va faire ? Est-ce qu’on va choisir un autre terrain? Est-ce qu’on va bâtir sur un terrain déjà existant? , a lancé M. Moran.

Pour autant, la mairesse de Gatineau se dit confiante quant à l’avenir.

La présentation de ce matin ne me fait pas peur, comme mairesse, comme membre du conseil municipal. Je trouve qu’ elle commande du courage de la part des élus. D’être capable de prioriser et d’assumer les choix et de le dire aux citoyens clairement, c’est le défi qu’on a , a-t-elle dit en guise de conclusion.

