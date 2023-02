La salle Jean-Marc-Dion, à Sept-Îles, a dévoilé sa programmation spéciale pour souligner son 30 e anniversaire. Pour l'occasion, la Corporation de la salle de spectacle a prévu des événements thématiques au mois de mai, soit Focus Autochtone, Rendez-vous chez nous et Café-croissant classique.

La directrice a voulu que les événements du 30e anniversaire fassent la part belle aux artisans locaux, grâce aux artistes autochtones de Uashat mak Mani-utenam, ainsi que l’artiste émergente Ema Landry et le populaire Louis-Jean Cormier.

« Mettre en lumière des artistes originaires de Sept-Îles, c'était la ligne de conduite dans le choix de la programmation. Et la deuxième chose, c'était d'évoquer tout ce qui pouvait avoir un apport sur la reconnaissance. Donc reconnaissance des gens qui ont contribué au développement de la salle de spectacle. » — Une citation de Chantal Bouchard, directrice générale et de la programmation de la Salle Jean-Marc Dion

La population pourra voir sur scène Maten, Matiu et Scott-Pien Picard le 12 mai, Ema Landry et Louis-Jean Cormier le 13 mai, puis le guitariste Jean-François Haché et le danseur Olivier Arseneault le 14 mai.

Ce dernier spectacle se fera dans une formule cabaret, dans le foyer de la salle, en début de journée. J’avais envie d’exploiter le foyer de la salle, le matin, dans une dimension autre , explique la directrice générale de la salle, Chantal Bouchard.

Chantal Bouchard, directrice à la Salle de spectacle Jean-Marc Dion de Sept-Îles. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Lydianne Ouimet

Si elle est populaire, Chantal Bouchard aimerait répéter l’expérience de spectacle matinal avec différents types de musique.

Avec cette programmation variée, la conseillère aux communications, Émilie Lavoie, espère que des spectateurs de tous âges et de tous horizons seront inspirés.

Le plus important, c’est de voir que c’est possible. Que ces artistes-là, sur scène, ça peut être n’importe qui. Ça peut être les jeunes à l’école qui aiment faire de l’impro, du théâtre, de la musique, mais que c’est possible de se professionnaliser , lance-t-elle.

La Corporation de la salle de spectacle a aussi préparé des offres spéciales pour souligner cet anniversaire.

Par exemple, 30 heures de scène seront offertes aux artistes émergents qui aimeraient réaliser des spectacles en formule cabaret lors de la saison 2023-2024.

Les organismes locaux qui louent la salle pour des événements auront accès à certains rabais. Des laissez-passer seront aussi tirés parmi les spectateurs pour les trois soirs de spectacle.