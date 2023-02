Le Défi Iamgold revient en force pour sa 15e édition

L’événement, lequel vise à amasser des fonds pour le Comité de soutien à la pédiatrie de l’Abitibi-Témiscamingue, rassemble des coureurs des quatre coins de la région qui repoussent leurs limites seuls ou en équipe pour la cause.

Après une l’annulation de l'épreuve de course à pied reliant Val-d’Or à Rouyn-Noranda l’an dernier, le trajet empruntant la route 117 sera de retour cette année. S’ajouteront à cet itinéraire ceux reliant La Sarre à Rouyn-Noranda et Notre-Dame-du-Nord à Rouyn-Noranda, via la route 101.

Le cofondateur de l’événement, Ian Clermont, indique que le volet virtuel de la course, qui a connu un franc succès durant la pandémie, sera lui aussi de retour.

« On sent l’engouement des coureurs. On n'a jamais senti que ça allait ralentir. » — Une citation de Ian Clermont, cofondateur du Défi Iamgold

Ian Clermont, cofondateur du Défi Iamgold. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

L’an passé, ce qui nous a fait hésiter dans la portion Val-d’Or/Rouyn-Noranda, c’est le manque de bénévoles. On avait aussi peur que les consignes sanitaires reviennent et devoir s’adapter [à la dernière minute]. De voir tout ça de retour complètement cette année, en incluant les écoles, en incluant tous nos partenaires, on est super motivés , exprime M. Clermont.

Selon lui, la formule virtuelle du défi permet à un plus grand nombre de personnes de prendre part à la course, répondant ainsi aux principaux objectifs de l’événement.

On a toujours eu trois axes dans le défi : faire bouger les gens, faire connaître le Comité de soutien à la pédiatrie et donner des sous à cet organisme. Il y a des gens qui sont peut-être moins à l’aise de courir en groupe ou qui ne seront pas disponibles le 3 juin. Donc, ces gens vont pouvoir le faire à la maison, au chalet, à leur rythme, bouger et donner des sous pour le Comité de soutien à la pédiatrie , souligne-t-il.

Des organisateurs et des supporteurs du Défi Iamgold et du Comité de soutien à la pédiatrie de l'Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Un soutien important pour les familles

Depuis ses débuts, il y a 15 ans, le défi Iamgold a permis d’amasser plus d’un million de dollars pour le comité de soutien à la pédiatrie de l’Abitibi-Témiscamingue.

La présidente du comité, Kristine Baril, soulève l’importance de ces sommes pour les familles de la région dont les enfants nécessitent des soins spécialisés.

Ce que ça représente pour nous, cette magie, cette effervescence de la communauté régionale, ça nous permet d’aider financièrement les familles de l’Abitibi-Témiscamingue. Pour recevoir des soins à l’extérieur, les familles doivent se mobiliser. J’ai des gens qui sont à Sherbrooke depuis cinq mois, j’ai des gens à Québec depuis trois mois et c’est comme ça depuis plusieurs années , indique-t-elle.

Kristine Baril, présidente du Comité de soutien à la pédiatrie de l’Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

En plus du soutien financier aux familles, les dons amassés grâce au défi permettent l'achat d'équipements faisant en sorte que les enfants peuvent demeurer dans la région pour être soignés.

Par exemple, on a pu faire l’achat d’un appareil Retcam, lequel permet aux enfants prématurés, qui devaient normalement recevoir cet examen une fois par semaine à l’extérieur de la région, d’être soignés ici. Avec cet appareil, les enfants prématurés de 32 semaines et plus peuvent revenir en région, ce qui nous permet du même coup de faire la rétention de nos spécialistes ici, fait valoir Mme Baril.

Les personnes souhaitant s’inscrire à l'événement peuvent le faire dès maintenant en se rendant sur la page Facebook du Défi amgold.