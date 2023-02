Air Canada lance un projet pilote de reconnaissance faciale à Vancouver et à Toronto

Air Canada a annoncé, mardi, le lancement d’un projet pilote de reconnaissance faciale dans les aéroports de Vancouver et de Toronto. La compagnie aérienne précise que la participation à ce projet se fait sur une base volontaire.

Le transporteur mentionne également que l'identification numérique au moyen de la technologie de reconnaissance faciale vise à « valider l'identité des clients rapidement ».

Pour ce faire, les voyageurs doivent prendre leur visage en photo à l'aide d'une application, puis photographier une pièce d'identité, comme un passeport, à des fins de comparaison.

Dans un communiqué publié mardi, Air Canada note que pendant la durée du projet pilote, ce moyen d'identification sera disponible pour les clients qui prennent certains vols vers Winnipeg au départ de Vancouver et les clients qui souhaitent accéder au Café Air Canada à l’aéroport Pearson, à Toronto.

« Les données biométriques sont chiffrées puis stockées uniquement sur le téléphone mobile du client. Les clients doivent fournir un consentement supplémentaire pour les données qui seront utilisées le jour du voyage et conservées pour un maximum de 36 heures », écrit le transporteur.

Questions de choix et de transparence

Le professeur au Centre de recherche en droit public à l’Université de Montréal, Pierre Trudel, rappelle que plusieurs personnes utilisent de plus en plus des moyens numériques pour s’identifier. Il y a une tendance à avoir recours à ce genre d’identification , déclare-t-il.

Cependant, M. Trudel souligne l’importance de proposer des alternatives aux personnes qui ne veulent pas s’adhérer à ce genre de fonctionnement.

Comme mentionné par Air Canada, c’est un procédé qui est essentiellement consensuel. Cela poserait problème si la compagnie aérienne le rendait obligatoire, ce qui n’est pas le cas maintenant , précise-t-il.

Air Canada prévoit que la méthode traditionnelle d'identification continuera d’être disponible, selon un courriel de la compagnie aérienne.

Selon Pierre Trudel, les risques signalés sont souvent associés au manque de transparence dans le processus utilisé. Dans certains cas, les informations recueillies dans le cadre d’un processus de reconnaissance faciale sont conservées et éventuellement partagées avec d’autres entreprises, selon M. Trudel.

« Dans le scénario présenté par Air Canada, on a une assurance assez claire qu’il n’y a pas un tel partage et c’est déjà un risque de moins. L’information ne sert qu’à identifier et elle n’est pas conservée. » — Une citation de Pierre Trudel, professeur au centre de recherche en droit public à l’Université de Montréal

À partir du moment où l’information est conservée, la question se pose sur comment elle serait utilisée et à quelles fins , mentionne-t-il.

Il précise que les lois canadiennes exigent, au minimum, un consentement et exigent également que l’info ne soit captée que pour le besoin spécifique mentionné et qu’elle ne doive pas être conservée et utilisée pour d’autres usages .

De son côté, la professeure à la Faculté de droit à Université d’Ottawa et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit de l’information, Teresa Scassa, rappelle que beaucoup de confusion existe autour de l’emploi de ces technologies. Ce n’est pas forcément clair pour tous les utilisateurs ordinaires , estime-t-elle.

Mme Scassa fait la distinction entre l’identification numérique utilisée par Air Canada et la reconnaissance faciale utilisée, par exemple, par certains services de police qui implique une recherche dans une base de données des photos de différentes qualités pour identifier une personne .