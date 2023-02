Des minimaisons pour contrer la crise du logement dans l’est ontarien

Pour Structures Héritage, les minimaisons pourraient bien être l'une des solutions pour pallier le manque de logements à prix raisonnable.

Les prix [des maisons] ont explosé et les gens sont de moins en moins capables de se [les] payer , a fait valoir Sylvain Maurice, responsable du développement des affaires et contremaître pour Structures Héritage. On a développé une solution qui est abordable, en bas de 250 000 $, pour être capable d’aller rejoindre le plus de gens possible.

L'entreprise, qui comptera bientôt une trentaine d'employés, a créé des produits faciles et rapides à monter chez soi, presque comme un meuble.

« On s’inspire beaucoup de IKEA et Lego, au niveau des principes de construction. » — Une citation de Sylvain Maurice, responsable du développement des affaires et contremaître pour Structures Héritage

Les gens choisissent le modèle de maisons préfabriquées qui les intéresse , a expliqué la présidente-directrice générale de l'entreprise, Audrey Simard.

Audrey Simard et Sylvain Maurice, de Structures Héritage Photo : Radio-Canada / Chantal Dubuc

Ceux-ci peuvent ensuite décider d’acheter la maison en pièces détachées, ça leur permet de sauver des coûts au niveau de la main-d'œuvre qui sont quand même assez importants , a-t-elle poursuivi. Une option clé en main est également disponible.

C’est avantageux pour les municipalités parce que ça leur permet de densifier le territoire sans changer la nature de leur ville , a souligné Mme Simard. On a un accueil particulier dans les municipalités rurales qui ne veulent pas de tours à logements. Ils veulent garder l’esprit du village.

Les clients peuvent demander à ce que la maison leur soit livrée entièrement ou partiellement montée. Il est aussi possible de l'acheter en pièces. Photo : Radio-Canada / Chantal Dubuc

Le projet a déjà été présenté dans certaines municipalités, dont le canton de Champlain. La réaction est formidable , a ajouté M. Maurice. Par contre, il y a des gymnastiques à faire au niveau des lois.

« Le secret, c’est l’ouverture d’esprit des municipalités et des urbanistes. » — Une citation de Sylvain Maurice, responsable du développement des affaires et contremaître pour Structures Héritage

Le maire du canton de Champlain et président du Conseil des Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR), Normand Riopel, a indiqué que la proposition de l'entreprise est abordable et intéressante .

Le président des CUPR a toutefois souligné qu'il faudrait faire des changements au règlement de zonage pour permettre la construction de ce type d’habitation.

L'entreprise a près d'une demi-douzaine de modèles à proposer. Photo : Radio-Canada / Chantal Dubuc

Chez nous, on a le droit à 915 pieds carrés pour une maison , a-t-il expliqué. Ces maisons [de Structures Héritage] peuvent varier de 400 à 500 pieds carrés, ce qui ne serait pas permis dans la municipalité de Champlain.

Au-delà du nombre de pieds carrés autorisés, il faudra aussi s'entendre sur le nombre de minimaisons par terrains et sur la taille minimale des terrains.

Des besoins grandissants

En entrevue, M. Riopel a rappelé que l'est ontarien n'échappe pas à la pénurie de logements. Le manque de logement, c'est partout , a-t-il insisté.

Selon les Services de logement des Comtés unis de Prescott et Russell, les besoins sont grands. Le service a dénombré près de 1300 applications admissibles. À la même date l’an dernier, on comptait 941 applications.

C’est le même son de cloche du côté des Services de logement de Cornwall. Après avoir réalisé une étude à ce sujet en 2019, ils ont déterminé qu’il fallait construire 740 logements abordables pour répondre aux besoins de la population.

Un exercice similaire sera reconduit en 2023 et, selon la directrice des Services de logement de Cornwall, Lisa Smith, les besoins ont augmenté .

Cette pénurie a aussi un impact sur le délai pour du logement abordable. Il n’est pas rare d’attendre jusqu’à cinq ans pour un logement à loyer indexé sur le revenu , poursuit Mme Smith. Par contre, les personnes âgées et les familles attendent moins longtemps, ajoute-t-elle.

Avec les informations de Chantal Dubuc