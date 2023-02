L’approche de Higgs pourrait nuire au recrutement de médecins, dit la Société médicale

Lundi, en conférence de presse à Charlottetown, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a suggéré que les médecins de famille devraient prendre davantage de patients.

Ces propos ont suscité plusieurs réactions, à commencer par la présidente de la Société médicale du Nouveau-Brunswick, la Dre Michèle Michaud, qui est aussi médecin de famille.

« Avec les ressources actuelles, on n’y arrivera pas juste en disant : "Prenez-en deux ou trois de plus." » — Une citation de La Dre Michèle Michaud, présidente de la Société médicale du Nouveau-Brunswick et médecin de famille

Selon la Dre Michaud, les médecins de famille sont loin de se tourner les pouces. Ce qui est important qu’on comprenne, c’est que les médecins de famille qui sont déjà en communauté ont déjà leur capacité au maximum et même au-delà de leur maximum depuis un certain temps.

La présidente de la Société médicale du Nouveau-Brunswick, la Dre Michèle Michaud, dit que les médecins de famille travaillent déjà au-delà de leurs capacités maximales. Photo : Gracieuseté de la Société médicale du Nouveau-Brunswick

Tâches multiples et patients plus malades

D’une part, les médecins soignent des patients dont les besoins sont de plus en plus sérieux, surtout dans le contexte du vieillissement de la population.

La clientèle est de plus en plus malade et on a encore plus besoin de temps pour chaque patient , explique la Dre Michaud.

Un médecin utilise un stéthoscope pour écouter le rythme cardiaque d'un patient. (Photo d'archives) Photo : getty images/istockphoto / wutwhanfoto

D'autre part, le travail des médecins de famille ne se limite pas aux rendez-vous en cabinet. Les tâches sont multiples, par exemple travailler à l’urgence, faire de l’obstétrique, des accouchements, des cliniques de suivi de grossesse, les soins palliatifs. On fait de plus en plus de cliniques d’oncologie également, en plus aussi de servir les foyers de soins, qui ont besoin de médecins présents sur place de façon régulière , souligne-t-elle.

À ces tâches s’ajoutent le suivi de la santé des patients, la gestion des résultats des examens ainsi que la gestion de personnel et les autres tâches administratives.

Message négatif pour le recrutement

Pour alléger les listes d’attente, la présidente de la Société médicale du Nouveau-Brunswick suggère plutôt de combler le manque de ressources humaines. Cela permettrait par exemple de soutenir le travail collaboratif dans des cliniques.

En demander plus aux médecins de famille actuellement n’est pas nécessairement la solution : on risque au contraire de causer plus d’épuisement professionnel chez les médecins en communauté , déplore-t-elle.

« Ça risque aussi, à long terme et à moyen terme, de nuire à notre recrutement et à la rétention des médecins qui sont déjà en poste. » — Une citation de La Dre Michèle Michaud, présidente de la Société médicale du Nouveau-Brunswick et médecin de famille

La cheffe du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Susan Holt, comprend mal la sortie du premier ministre Higgs. C’était un commentaire un petit peu irresponsable de juste dire : "Hey, prends deux ou trois autres personnes par semaine!" Ca ne respecte pas la nature du problème.

Selon elle, ces commentaires, faits sur une tribune régionale – M. Higgs a fait cette déclaration à la suite d'une rencontre des premiers ministres de l'Atlantique –, n’aident pas le Nouveau-Brunswick. Ce n’est pas un bon message pour attirer du monde qu'ici on demande à nos médecins d'en faire plus. Ça, ce n’est pas un bon message de recrutement.

La cheffe du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Susan Holt, estime que le premier ministre a tenu des propos irresponsables. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

La porte-parole en matière de santé du Parti vert, Megan Mitton, trouve elle aussi étranges les commentaires de Blaine Higgs. Ce n’est pas seulement bizarre, c’est aussi problématique que le premier ministre attaque les différents professionnels en soins de santé.

La députée rejette l’idée selon laquelle les médecins n’en font pas déjà assez. Ce n’est pas vrai qu’ils s’assoient et ne font rien, alors c’est un peu une attaque contre les médecins.

Selon la députée du Parti vert Megan Mitton, les propos de Blaine Higgs constituent une forme d'attaque contre les médecins. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Comme la Société médicale et la cheffe libérale, Megan Mitton croit qu'une approche collaborative pourrait contribuer à réduire les listes d’attente pour avoir un médecin de famille.

Il faudrait aussi, selon elle, embaucher davantage de médecins dans les hôpitaux pour réduire les tâches des médecins de famille, qui pourraient ainsi avoir davantage de temps à consacrer à leurs patients.