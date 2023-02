Poilievre demande à Trudeau de fermer le chemin Roxham d’ici 30 jours

Le chef du Parti conservateur du Canada (PCC), Pierre Poilievre, a appelé mardi le premier ministre Justin Trudeau à fermer d'ici 30 jours le chemin Roxham, un point de passage non officiel pour des milliers de demandeurs d'asile qui arrivent au pays de façon irrégulière.

En raison de l'Entente sur les tiers pays sûrs, le chemin Roxham, à Saint-Bernard-de-Lacolle, en Montérégie, représente une option salutaire pour les migrants qui souhaitent demander l'asile au Canada et qui risquent d'être renvoyés aux États-Unis s'ils se présentent à un poste-frontière régulier.

Avec le temps, ce point de passage est devenu très achalandé. Près de 40 000 personnes ont traversé les États-Unis au chemin Roxham l’an dernier, soit 42 % de tous les demandeurs d'asile reçus au Canada en 2022. Ils gonflent aussi les rangs des résidents temporaires, qui sont actuellement plus de 300 000 au Québec.

C’est ça la solution dont on a besoin. C’est le gros bon sens , a déclaré M. Poilievre lors d'un point de presse à Ottawa. Il affirme que le système d'immigration au Canada est brisé à cause de l’incompétence de Justin Trudeau .

Pour le chef de l'opposition officielle, le premier ministre du Canada − dont le nom a été prononcé 20 fois en cinq minutes − est l'ultime responsable de la crise des migrants irréguliers à la frontière américano-canadienne.

Le chemin Roxham ne représentait pas un problème avant Justin Trudeau , a affirmé M. Poilievre qui accuse le premier ministre d’avoir encouragé les demandeurs d’asile à venir au Canada. Et maintenant, on voit le chaos , a-t-il insisté.

M. Poilievre faisait allusion à un gazouillis de M. Trudeau datant du 28 janvier 2017, soit quelques semaines après l'élection aux États-Unis de Donald Trump, dans lequel le premier ministre laissait entendre que le Canada ouvrait grand les bras à tous ceux qui fuyaient la persécution, la terreur et la guerre.

Évidemment, Justin Trudeau va essayer de blâmer d’autres personnes , a ironisé le chef du PCC . Les gens qui traversent la frontière ne sont pas à blâmer, ce n’est pas leur faute. Justin Trudeau leur a dit qu’ils devraient le faire, il a créé les infrastructures pour les accueillir. [...] L’attente [dans le système canadien d’immigration] est tellement longue que les gens pensent que ça ne va jamais arriver s’ils suivent les règles.

Les États-Unis ne sont pas à blâmer non plus, selon M. Poilievre. Ce n’est pas la responsabilité du président américain de protéger nos frontières. C’est notre responsabilité de le faire , a-t-il dit, et il n'est pas nécessaire , selon lui, de renégocier avec les Américains l'Entente sur les tiers pays sûrs ni même de la suspendre pour « fermer » le chemin Roxham.

« On est un pays. On essaie de trop compliquer des choses. Un pays a des frontières. Le premier ministre est responsable des frontières. C'est une responsabilité exclusivement fédérale. Il n'y a pas un autre pays [ni] organisme international qui contrôle nos frontières. » — Une citation de Pierre Poilievre, chef du PCC

Le leader de l'opposition officielle indique que l'entente n'est même pas au coeur du problème. À ses yeux, seul M. Trudeau est responsable du « chaos » actuel.

L’arrivée de ces milliers de demandeurs d’asile suscite beaucoup de mécontentement, notamment au Québec, où le premier ministre François Legault accentue la pression sur le gouvernement fédéral afin qu'il agisse dans le dossier de l'immigration irrégulière au chemin Roxham.

Dans une lettre officielle transmise à M. Trudeau dimanche et dans une lettre ouverte publiée mardi dans The Globe and Mail, M. Legault réclame que la totalité des demandeurs d'asile qui arrivent au Canada par le chemin Roxham soit redirigée ailleurs au pays.

M. Poilievre estime que la fermeture du chemin Roxham permettrait d'économiser des ressources, lesquelles pourraient servir à réduire les délais de traitement des dossiers d'immigration.

De leur côté, bloquistes et néo-démocrates demandent la suspension de l'Entente sur les tiers pays sûrs.