Patrice St-Amand écope de 16 mois de prison pour avoir agressé une infirmière

Rappelons que St-Amand subit en parallèle un second procès pour une tentative de meurtre qui serait survenu en janvier 2020 dans le secteur de Parent en Haute-Mauricie. Il aurait roué de coups de poings et de coups de pied à la tête l’ex-conseillère municipale Sylvie Lachapelle. Dans cette affaire, la preuve de la couronne est clause, celle de la défense sera entendue au cours des prochains mois.

Les événements qui ont occupé le juge David Bouchard mardi après-midi remontent pour leur part à septembre 2019. Lors du Festival western de St-Tite, Patrice St-Amand a été expulsé de la terrasse d’un établissement licencié. Au cours de la dispute avec les agents de sécurité, il a mordu l’un d’entre eux au doigt. Les policiers l’ont menotté puis Patrice St-Amand aurait feint de perdre conscience. Selon les policiers, il réagissait durant cette période aux stimuli de douleurs, ce qui a laissé croire au juge Bouchard qu’il était bien éveillé.

Les policiers ont tout de même demandé à ce que Patrice St-Amand soit pris en charge par les services ambulanciers. Une fois à l’hôpital, supposément inerte, l’homme s’en est pris à une infirmière auxiliaire qui voulait découper son chandail. Il s’est assis d’un trait sur la civière et lui a asséné un violent coup de poing.

Une femme traumatisée par l’agression

Fracture du nez, traumatisme crânien, entorse cervicale, trouble de la vue et de l’ouï : les conséquences physiques et psychologiques ont été nombreuses.

Elle n’a pas recommencé à travailler depuis les évènements. Elle est prise avec de la fatigue intense, de la douleur au cou, des maux de tête… [Elle est] triste de ne plus être l’humain qu’elle était auparavant , mentionne le procureur Éric Thériault, détaillant au juge la liste de médicaments et d’antidouleurs que doit prendre quotidiennement la victime qui vit encore à ce jour avec un choc post-traumatique. Elle dit avoir perdu sa joie de vivre, avoir peine à lire et ne plus pouvoir pratiquer de nombreuses activités physiques.

Dans sa défense, Patrice St-Amand avait expliqué s’être réveillé à l’hôpital en croyant qu’il se trouvait toujours durant la bagarre à Saint-Tite. Une explication balayée du revers de la main par le juge Bouchard. Patrice St-Amand a aussi été reconnu coupable de voie de fait sur l’agent de sécurité et de menace de mort.

Votre degré de responsabilité me semble total quant aux gestes qui ont été posés. Il y a plusieurs circonstances aggravantes. On peut conclure que les conséquences physiques de la victime seront permanentes. Les gestes posés sont de violence gratuite. C’est dans un contexte de soins de santé, c’était un continuum de violence. Il n’y a aucun facteur atténuant. Aucun , a dit le juge Bouchard au moment de rendre sa décision.

Les évènements se multiplient

Au moment de l’agression de septembre 2019, Patrice St-Amand était en attente d’un procès pour des méfaits causés à Montréal. Il a été démontré qu’il a sauté à pieds joints sur le capot du véhicule d’une femme qui lui avait fait un doigt d’honneur. Il a été condamné à 30 jours de prison pour cet épisode de rage au volant.

Patrice St-Amand est incarcéré depuis son arrestation pour tentative de meurtre en janvier 2020. C’est donc dire que les 16 mois de prison ordonnés par le juge pour l’agression de l’infirmière ont déjà été purgés. Il demeurera toutefois derrière les barreaux jusqu’à la fin des autres procédures judiciaires.