Comment activer l’authentification à deux facteurs sans textos sur Twitter

La nouvelle est tombée : l’authentification à deux facteurs par texto, adoptée par près de 75 % des utilisatrices et utilisateurs actifs de Twitter, deviendra une fonctionnalité de Twitter Blue dès le 20 mars. Voici les solutions de rechange, gratuites, qui s’offrent aux personnes qui ne souhaitent pas s’abonner au service payant du réseau social.

Parmi les options qui s’offrent aux internautes, on compte l’utilisation d’une clé USB de sécurité ou encore l’utilisation d’une application d’authentification. Il s’agit selon des spécialistes de méthodes plus sûres que de recevoir un code de connexion envoyé par message texte.

Qu’est-ce que l’authentification à deux facteurs? Il s’agit d’une étape supplémentaire de sécurité pour valider votre identité lors de la connexion à un compte en ligne avec un mot de passe.

Des gens parviennent par exemple à s’emparer d’un numéro de téléphone d’une personne en convainquant son service de télécommunication de le transférer à une autre carte SIM, une méthode nommée “SIM-swapping” (échange de carte SIM, en français).

Elon Musk, propriétaire de Twitter, avance même que l’utilisation malveillante de l’authentification à deux facteurs par textos engendrent des coûts d’environ 60 millions de dollars américains (81,2 millions de dollars canadiens) tous les ans au réseau social.

Application d’authentification ou clé de sécurité?

Parmi les applications d’authentification les plus utilisées, on compte Google Authenticator, disponible sur iOS et Android. Elle permet notamment de valider la connexion à un compte à l’aide du balayage d’un code QR, ou encore en saisissant un code au clavier. Les applications tierces 1Password, Authy, Duo Mobile ou encore iOS AutoFill, entre autres, fonctionnent également.

Les applications de gestion de mots de passe intégrées aux téléphones intelligents, comme la fonction Mots de passe dans les réglages des iPhone, peuvent aussi servir d’authentificateur en deux étapes pour Twitter, entre autres, selon ce que rapporte le quotidien britannique The Guardian.

La deuxième option qui s’offre aux internautes qui ne souhaitent pas s’abonner à Twitter Blue est de se procurer une clé de sécurité. Elle peut être wi-fi, ou s’insérer par dans le port USB, USB-C ou Lightning d’un ordinateur pour s’authentifier en ligne.

Pour activer l’une ou l’autre de ces options, il faut se rendre dans l’onglet Réglages et confidentialité sur l’application mobile de Twitter, puis dans Sécurité et accès au compte , Sécurité , et finalement Authentification à deux facteurs .