Cadmus Delorme à la tête du Comité consultatif sur les documents relatifs aux pensionnats

Le chef de la Première Nation de Cowessess, en Saskatchewan, Cadmus Delorme, a été nommé président du nouveau Comité consultatif sur les documents relatifs aux pensionnats. Ce dernier vise à faciliter le partage et la collecte de ces documents historiques, selon le gouvernement fédéral.

La nomination a été rendue publique mardi, dans un communiqué du ministère fédéral des Relations Couronne-Autochtones, qui précise que le comité travaillera en étroite collaboration avec le Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR).

Selon le communiqué, le rôle du président implique de « veiller à ce que les voix des Autochtones soient prises en compte dans toutes les discussions et décisions concernant l'identification, l'examen et le partage des documents relatifs aux pensionnats ».

Cadmus Delorme dit que le travail du comité permettra au CNVR de récupérer et de partager les documents relatifs aux pensionnats afin d'appuyer les survivants « dans leur cheminement vers la guérison ».

Il y a eu plus de 130 pensionnats parrainés dans ce pays. Aujourd'hui, de nombreuses communautés locales, des comités spéciaux et des Premières Nations ouvrent la voie à l'identification des tombes non marquées rattachées aux anciens pensionnats , précise Cadmus Delorme.

Le ministre fédéral des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, se réjouit de cette nomination et souligne qu'il ne peut y avoir de réconciliation sans d'abord découvrir la vérité .

La vaste expérience du chef Cadmus Delorme en matière de leadership et de gestion sera un atout considérable pour le mandat du comité, qui consiste à élaborer une approche fédérale pour déterminer et gérer le partage des documents relatifs aux pensionnats avec le Centre national de vérité et de réconciliation , précise le ministre.

« Ces efforts permettront d'appuyer les peuples autochtones dans leur quête de réponses et de guérison, qu'ils méritent. » — Une citation de Marc Miller, le ministre des Relations Couronne-Autochtones

Le Comité consultatif sur les documents des pensionnats sera composé de survivants des pensionnats, de membres des communautés des Premières Nations, d'Inuit et de Métis, ainsi que de représentants du gouvernement fédéral et d'experts, précise aussi le communiqué.