Agressions sexuelles alléguées : Dominique Laroche cité à procès

Accusé de contacts sexuels, d'incitation à des contacts sexuels et d'agressions sexuelles à l'égard d'une jeune femme, l'ex-skieur acrobatique Dominique Laroche a été cité à procès.

L'enquête préliminaire qui a débuté mardi au palais de Justice de Québec devait initialement durer deux jours, mais s'est conclue plus rapidement que prévu.

Dominique Laroche, 64 ans, a choisi de subir un procès devant un juge seul de la Cour du Québec.

Son dossier reviendra devant le tribunal dans les prochaines semaines, pour fixer les dates du procès.

Les gestes reprochés à Dominique Laroche auraient débuté alors que la plaignante avait 13 ans et se seraient poursuivis sur une période d'une douzaine d'années, pour prendre fin en 2020.

Témoignage de la présumée victime

Lors de l'enquête préliminaire mardi, la présumée victime y a détaillé les gestes qu'elle reproche à l'homme de 62 ans. Mais le contenu de son témoignage ne peut être diffusé. L'avocate de Dominique Laroche a demandé une ordonnance de non-publication pour protéger le procès à venir.

Pendant un peu plus de deux heures, la plaignante a répondu tour à tour aux questions des avocats de la poursuite et de la défense.

La jeune femme a réussi à contenir ses émotions lors de cet exercice. Elle a par contre éclaté en sanglots dès sa sortie de la salle d'audience, lors d'une pause.

Pour l'aider lors de son témoignage, elle était accompagnée d'un chien de soutien de la Sûreté du Québec, nommé Sundae.

Elle a tenu fermement sa laisse tout au long de l'audience.

À quelques pas d'elle, Dominique Laroche a écouté son témoignage, d'un air décontracté, en prenant des notes.

Des précautions ont été prises pour qu'il soit hors du champ de vision de la présumée victime.

Un témoignage presque évité

La jeune femme a bien failli échapper à cette épreuve, qui doit durer deux jours au palais de justice de Québec.

En raison de changements législatifs, l'enquête préliminaire qui devait avoir lieu l'été dernier a été annulée à la dernière minute.

Dominique Laroche au palais de justice de Québec, le jeudi 21 juillet 2022 (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

C'est que la Cour supérieure venait de rendre une décision dans une cause similaire à celle de Laroche.

Le juge avait statué que le Code criminel ne permettait plus à un accusé dans cette situation d'avoir droit à une enquête préliminaire.

Sauf que la Cour d'appel a annulé cette décision, ce qui a permis à Laroche de profiter de cette étape du processus judiciaire.

D'autres témoins

En plus de la plaignante, quatre autres personnes ont défilé devant le juge Steve Magnan mardi, dont un autre témoin civil et trois policiers.

Ces derniers ont présenté le volet technique en lien avec la preuve recueillie lors de l'enquête.

L'ancien skieur acrobatique Dominique Laroche était courtier immobilier lors de son arrestation.

Me Michel Bérubé représente le Directeur des poursuites criminelles et pénales alors que Me Stéphanie Pelletier-Quirion défend les intérêts du résident de Lac-Beauport.

Cette dernière entend toujours présenter, si nécessaire, une requête en arrêt des procédures. Selon l'avocate, la police aurait détenu illégalement Laroche pendant 11 heures, lors de son arrestation le 2 juin 2021.

Avec la collaboration de Raphaël Beaumont-Drouin