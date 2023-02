Foo Fighters, Weezer et Charlotte Cardin au Bluesfest 2023

En plus de Shania Twain (6 juillet), dont la présence avait été annoncée en octobre dernier, Mumford & Sons (13 juillet), Death Cab for Cutie (9 juillet), The Smile (16 juillet) et Robert Plant & Alison Krauss (8 juillet) figurent parmi les têtes d’affiche.

La chanteuse Shania Twain sera en spectacle le 6 juillet, sur les Plaines LeBreton. Photo : Associated Press / Christopher Smith

Le groupe punk-rock Billy Talent (7 juillet), la formation torontoise BADBADNOTGOOD (8 juillet), le trio AJR (12 juillet) et le collectif montréalais Bran Van 3000 (9 juillet) font également partie de la programmation.

La musique du duo canadien Tegan & Sara (9 juillet) résonnera, elle aussi, sur le site du festival, ainsi que celle du rappeur Ludacris (15 juillet) et du groupe indie-folk Fleet Foxes (14 juillet).

Le groupe punk-rock Billy Talent montera sur scène le 7 juillet prochain, dans le cadre du Bluesfest. Photo : Dustin Rabin

La Gatinoise Emmanuelle Querry (9 juillet), la Franco-Ontarienne Mimi O’Bonsawin (6 juillet) et l’auteur-compositeur-interprète et harmoniciste québécois Guy Bélanger (9 juillet) monteront également sur scène dans le cadre du festival.

Le Bluesfest comptera neuf soirées de spectacles, présentées du 6 au 9 juillet, ainsi que du 12 au 16 juillet prochain. Les billets seront mis en vente jeudi.