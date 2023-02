Bruno Marchand dévoile sa liste d’épicerie de 500 M$ pour le prochain budget

Ces demandes financières vont jusqu’en 2027 et on été présentées lundi au ministre des Finances, Éric Girard.

Une manifestation pour la création de 50 000 nouveaux logements sociaux au Québec. (Archives) Photo : Radio-Canada

Logement

La Ville de Québec demande au gouvernement de lui verser 100 M$ sur cinq ans pour faciliter l’acquisition et la revente de terrains afin de développer davantage de logements sociaux et abordables, particulièrement dans l’aire d’influence du tramway.

Ce qu'on cherche à faire, c'est créer des quartiers où on va permettre une habitation mixte pour loger des gens avec différentes réalités financières. On veut des logements sociaux et abordables. Il y a des centaines, voire des milliers de ménages qui sont dans des besoins impérieux face au logement et on veut accélérer la cadence , affirme le maire de Québec, Bruno Marchand.

Le maire de Québec Bruno Marchand aux côtés du directeur général de la Ville, Luc Monty Photo : Radio-Canada / Bruno Boutin

La Ville propose aussi une approche novatrice pour faciliter l’ajout de logements sociaux et abordables. Bruno Marchand souhaite obtenir une contribution financière de 25 M$ sur cinq ans pour pouvoir racheter et rénover des immeubles à logements abordables.

Le propriétaire de ces immeubles pourrait être un partenaire de la Ville de Québec. L’objectif principal est d’éviter autant que possible que des logements abordables soient transformés en habitations plus onéreuses.

La Ville de Québec est un précurseur, un innovateur, un des meilleurs au Québec dans sa gestion de la création de logements sociaux et abordables. Cependant, on a besoin d'aller plus loin et plus vite pour éviter la saignée , lance le maire.

Un cycliste en hiver. (Archives) Photo : Radio-Canada / Charles Contant

Mobilité

L’administration municipale demande 53,7 M$ en soutien de la mise en oeuvre de la vision de la mobilité active. Ces sommes pourraient par exemple servir à aménager des corridors cyclables plus sécuritaires et déneigés ou encore à élargir les trottoirs.

Ça s'ajoute aux demandes préalablement faites notamment aux élections. Je pense entre autres à la phase 4 de la promenade Samuel-de-Champlain ou encore au financement du projet de tramway , explique Bruno Marchand.

La Ville de Québec recommande aussi au gouvernement d’accorder à la région de Québec les mêmes pouvoirs que ceux accordés à la région de Montréal, notamment la redevance de transport à l’égard du Réseau express métropolitain.

Un wagon du futur Réseau express métropolitain (REM) sur le pont Samuel-De Champlain Photo : CDPQ Infra

Bruno Marchand affirme qu’il est essentiel de développer de nouveaux outils financiers et fiscaux pour assurer le succès du transport en commun.

Les gens qui viennent ici, la première chose qu'ils demandent aux gens qui les recrutent, c'est comment on se déplace dans votre région, quel est le transport collectif accessible dans votre région? Ça fait partie des irritants à attirer des gens ici , estime-t-il.

Infrastructures

Les infrastructures dans la capitale sont dans un bon état, en comparaison avec d’autres villes. L’administration municipale souhaite tout de même obtenir 120 M$ sur dix ans pour résorber le déficit d’entretien accumulé.

On est une des rares villes au Québec à être capables d'identifier que 90% de nos infrastructures sont en bon état. On ne veut pas attendre que ça se détériore avant de procéder aux corrections , souligne Bruno Marchand.

Itinérance

Une personne en situation d'itinérance. (Archives) Photo : Ivanoh Demers

La Ville recommande au gouvernement du Québec d’établir dans sa Charte son rôle d’intervenant de proximité en matière d’itinérance et de garantir les ressources financières suffisantes pour assumer cette responsabilité.

En itinérance, comme dans la lutte contre les changements climatiques ou dans d’autres domaines, les responsabilités exigées par le gouvernement augmentent, alors que les ressources ne suivent pas , dénonce le maire.

La Ville recommande aussi une contribution financière de 15 M$ sur cinq ans afin de pouvoir maintenir et bonifier le soutien aux organismes communautaires qui interviennent auprès des personnes en situation d’itinérance ou à risque de l’être.

Main-d’œuvre et immigration

La région de Québec a enregistré en 2022 le taux de chômage le plus bas au pays avec 2,8 %. Les besoins en main-d’œuvre sont importants et pour les combler, la capitale doit accueillir davantage de travailleurs étrangers et être mieux outillée pour assurer leur intégration et faciliter leur francisation, croit Bruno Marchand.

La Ville de Québec demande donc au gouvernement du Québec d’établir dans la Charte de la Ville de Québec, son rôle d’intervenant de proximité en matière d’intégration des immigrants et des réfugiés, soit un rôle équivalent à celui qui a été accordé à la Ville de Montréal.

Lutte contre la violence armée et les enjeux en santé mentale

La Ville de Québec recommande au gouvernement un appui financier de 63,3 M$ sur cinq ans pour bonifier et diversifier les stratégies ainsi que les capacités de la Ville de Québec dans sa lutte contre la violence armée.

L’administration municipale demande aussi 13,7 M$ sur cinq ans afin de déployer un plan conjoint avec les organismes communautaires pour faire face aux enjeux en santé mentale.