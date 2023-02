Série de feux à Cap-Pelé : 57 % des incendies classés comme volontaires

Les incendies déclenchés de manière volontaire ont été beaucoup plus nombreux ces dernières années dans la région de Cap-Pelé qu'ailleurs au Nouveau-Brunswick. À Cap-Acadie, 57 % des incendies ont été catégorisés comme étant « volontaire » par le Bureau du prévôt des incendies, entre 2019 et 2022. La moyenne provinciale est de 35 %.

Ces données proviennent d'une note d’information signée par le directeur du Bureau du prévôt des incendies et obtenue par CBC en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.

Selon la note, un incendie volontaire consiste en un feu allumé délibérément dans des circonstances dans lesquelles la personne sait que le feu ne devrait pas être allumé .

Plus de 25 feux se sont déclarés dans la région de Cap-Pelé entre 2019 et 2022 et au moins 15 sont considérés comme volontaires, selon les données du Bureau du prévôt des incendies.

D’autres documents obtenus par CBC permettent d’en apprendre plus sur les enquêtes menées après les incendies.

Un bidon à la main près de Chez Camille

Le restaurant Chez Camille, réputé pour ses coques frites, est parti en fumée en avril dernier. Son propriétaire depuis cinq ans, Brad Powers, s'est précipité de sa maison à Moncton jusqu’au restaurant, en espérant trouver sur place un bâtiment qui pouvait être sauvé.

Mais, le restaurant cinquantenaire était une perte totale. Tout était détruit sauf l’enseigne.

Un incendie a ravagé le restaurant Chez Camille Take Out à Cap-Pelé le 24 avril 2022. Photo : Capture d’écran - Facebook - Chez Camille Take Out

Selon les documents obtenus, deux jours avant que l’incendie ne se déclare, un employé s'est rendu compte que le revêtement sur l’extérieur du bâtiment fondait et un bidon qui sentait l’essence se trouvait tout près. Le propriétaire a installé des caméras de surveillance le jour suivant.

Selon le rapport du Bureau du prévôt des incendies, sur les images des caméras de surveillance, on voit une personne tenant un bidon et un liquide qui semble être de l’essence être versé sur le revêtement à l’arrière du bâtiment lorsque le feu s’est déclaré.

Le propriétaire de Chez Camille, Brad Powers, dit qu'il a mis toutes ses économies dans son restaurant et qu'il a passé bien des nuits blanches depuis l'incendie. Photo : CBC

C'est décourageant que quelqu’un veuille faire ça contre moi. Je ne ferai jamais de mal à qui que ce soit , dit Brad Powers, ajoutant avoir passé bien du temps depuis l’incendie à se demander qui aurait pu s’en prendre à son entreprise.

Après un été en version mobile, le restaurant doit rouvrir ses portes dans les prochains mois dans un bâtiment plus grand et plus à jour.

Tous n’ont pas pu se relever

En trois semaines en août 2021, trois boucanières - deux de l’entreprise Botsford Fisheries et une M&M Cormier Fisheries - prennent feu et sont considérées comme des pertes totales. Une seule des boucanières a été reconstruite.

Il ne reste rien de cette boucanière de M&M Cormier Fisheries, à Beaubassin-Est, maintenant la Ville régionale de Cap-Acadie, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Les rapports d’incendie expliquent que les deux boucanières de Botsford Fisheries n’étaient plus utilisées et que, pour l’une, la porte n'était pas barrée, et, pour l’autre, le bâtiment n’était pas sécurisé .

Concernant celle de M&M Cormier Fisheries, le rapport explique qu’une pile de palettes de bois sec se trouvait près du bâtiment et aurait pu faciliter le déclenchement d’un incendie.

Après avoir subi trois incendies, le restaurant Bel Air Take Out n’a pas été reconstruit non plus. En pleine reconstruction en novembre 2019 après un incendie plus tôt la même année, le bâtiment est à nouveau la proie des flammes. Ces deux feux sont considérés comme volontaires et les rapports font état d’une activité criminelle visible sur les images des caméras de surveillance pour le dernier incendie.

Le feu à l'église catholique Saint-Timothée Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

L’église catholique Saint-Timothée a elle aussi été complètement détruite par les flammes et ne sera pas reconstruite, mis à part une chapelle.

Une personne a été arrêtée concernant cet incendie et a plaidé non coupable. Elle doit comparaître à nouveau en avril. Parmi tous les incendies suspects qui ont eu lieu à Cap-Pelé au cours des dernières années, celui de l'église Saint-Timothée est le seul pour lequel une personne est actuellement accusée.

Efforts supplémentaires du Bureau du prévôt des incendies

Alors que le nombre de feux se faisait plus important dans la région, le Bureau du prévôt des incendies a redoublé d'efforts dans ses enquêtes.

On commence à déployer deux enquêteurs au lieu de un. On déploie plus souvent notre équipe de chiens. [...] Puis, vraiment, on commence à travailler plus proche avec nos partenaires, comme la GRC , explique le directeur du bureau Michael Lewis.

Le directeur du Bureau du prévôt des incendies du Nouveau-Brunswick, Michael Lewis, explique les efforts plus importants de son équipe.

Il précise que le Bureau du prévôt des incendies ne mène pas d’enquête criminelle contrairement à la GRC , mais classe la cause du feu dans l’une de ces quatre catégories : naturelle, volontaire, accidentelle et indéterminée.

De son côté, la GRC dit poursuivre son enquête sans vouloir se prononcer sur de possibles liens entre les incendies.

En mai 2022, la GRC a participé à une rencontre avec des leaders locaux, des parties prenantes et le Bureau du prévôt des incendies. Selon le compte-rendu de la réunion obtenu par CBC en vertu de la Loi sur le droit à l’information, il a été question de patrouilles plus nombreuses, de sécurité améliorée pour les entreprises et de destruction de bâtiments touchés par les incendies.

À savoir si de nombreux incendies pourraient encore se produire dans la région, Michael Lewis répond : Ce risque existe partout dans la province .

Avec des informations de Nipun Tiwari de CBC