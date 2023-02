L’acteur Ryan Reynolds s’associe à la course annuelle Terry Fox

Je participe à la course Terry Fox depuis que je suis en deuxième année et je ne peux pas imaginer un héritage plus durable et plus beau pour une personne. Terry Fox a inspiré des millions de gens, dans la vie comme dans la mort , peut-on lire dans une publication de l’acteur sur Twitter.

En raison de la forte demande, la Fondation Terry Fox a autorisé la prévente du t-shirt pour la première fois.

Tous les ans, elle met en vente une série limitée de t-shirts pour financer les recherches contre le cancer. Cette année, les mots Dear Terry ou Cher Terry sont imprimés sur l’avant du t-shirt, avec une photo en noir et blanc de l’athlète canadien, et, au dos, le contenu de lettres de soutien qui lui ont été adressées a été retranscrit.

Le 12 avril 1980, Terry Fox commençait son Marathon de l'espoir, à travers le Canada, après avoir perdu une jambe à cause d'un ostéosarcome. Il souhaitait courir un marathon par jour pour sensibiliser l’opinion publique au cancer et amasser des fonds pour la recherche.

Le jeune athlète est parti de Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador, et s’est rendu jusqu’à Thunder Bay, en Ontario, avant que le cancer ne s’étende jusqu’à ses poumons et l’empêche de continuer. Il est mort le 28 juin 1981 avant de pouvoir finir sa course, qui lui a permis de récolter 24 millions de dollars.

Depuis, des courses annuelles sont organisées en sa mémoire pour recueillir des fonds.

Cette année, la course annuelle aura lieu le 17 septembre.