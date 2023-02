Quand le recyclage finit à la poubelle, un défi dans la Péninsule acadienne

Le centre de tri de Tracadie traite annuellement un peu plus de 2000 tonnes de matériaux issus de la collecte des bacs bleus dans la région, explique Gary Leblanc, directeur des services de gestion des déchets solides à la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne ( CSRPA ).

L’ennui, fait-il remarquer, est qu’il y a une grande quantité de matériaux contaminés qui devraient plutôt se retrouver dans les poubelles régulières.

Le centre de tri de Tracadie traite plus de 2000 tonnes de matières recyclables par année, mais ils doivent en jeter près de la moitié en raison de la contamination.

La contamination des matières recyclables survient, par exemple, lorsque d'autres matières comme de la nourriture se retrouvent dans les bacs bleus.

Selon Gary Leblanc, l'augmentation du taux de rejet peut s’expliquer par le service interrompu pendant un mois en 2019 pour améliorer la ligne de tri à Tracadie ou encore pendant trois mois en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

Après ces arrêts temporaires, un relâchement était observé dans la qualité du contenu du bac de recyclage, note-t-il.

La tendance s'est poursuivie en 2021 et cela a incité la CSRPA à lancer une campagne de sensibilisation et d’éducation, une première depuis 2017.

Cette campagne Sois chic ! Trie tes poubelles ! est étalée dans toute la région et mise sur la conscientisation citoyenne.

« Ce n’est pas de la négligence et de l’ignorance. On pense qu’il s'agit d'une diminution de la responsabilité citoyenne. Les matières recyclables ont toujours été jusqu’à un certain point contaminées. C’est le niveau de contamination qui a augmenté. »