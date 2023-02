Des logements abordables pour répondre aux besoins des Afro-Canadiens

À l'occasion du Mois de l’histoire des Noirs, le Centre de guérison canadien rwandais (RCHC) et ses partenaires ont annoncé mardi qu'ils mènent un projet de recherche visant à aider les Africains vivant au Canada à avoir accès à des logements abordables.

Les résultats du programme appelé Projet de laboratoire de solutions sur le logement abordable au Canada (African Canadian Affordable Housing – Solutions Lab Project) devront aider à créer un modèle de logement abordable qui sera centré sur les valeurs africaines traditionnelles de la communauté, de la famille et de la culture.

Plus qu’un espace physique

Le fondateur et directeur général de l'organisme, Kizito Musabimana, a énuméré quelques défis auxquels sont confrontés les Afro-Canadiens, comme avoir accès à un logement abordable, trouver un emploi bien rémunéré qui leur permet de répondre convenablement aux besoins de leur famille et faire reconnaître les certificats et diplômes obtenus à l'étranger d'après les normes d'éducation canadiennes.

« J'espère que ce projet aura des effets positifs durables qui répondent aux défis du logement abordable. » — Une citation de Kizito Musabimana, fondateur et directeur général du RCHC

Il indique que la situation de ceux qui ne peuvent pas se trouver un logement pour héberger leur famille est traumatisante et nuit à la santé mentale.

Nous voulons recréer le soutien et la communauté d'un village africain traditionnel pour les Canadiens d'origine africaine qui n'ont pas pu en faire l'expérience , explique-t-il, soulignant que l’un des objectifs du projet est d’apporter un goût de chez soi à la communauté .

Le fondateur et directeur général du RCHC, Kizito Musabimana, explique le bien-fondé du projet. Photo : Radio-Canada / Déborah St-Victor

En tant que nouvel arrivant au Canada qui a connu l'itinérance, j'aurais grandement bénéficié d'un projet de logement abordable comme celui-ci qui met l'accent sur la communauté et qui offre des ressources pour naviguer dans un nouveau pays , fait remarquer le responsable du RCHC .

Un projet local avec une vision nationale

Le projet est né à Toronto, mais les résultats de cette recherche seront partagés avec les communautés africaines des autres provinces.

Ce projet de recherche est financé par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Plus de 230 000 $ ont été accordés pour concevoir un modèle de logement qui imite le village africain traditionnel.

Anthony Adrien, conseiller en logement abordable à la SCHL, reconnaît que l’accès au logement abordable est un problème national.

Je pense que c’est très important qu’on étudie ça et que l’on regarde des solutions qui pourront bénéficier à la communauté africaine au Canada , poursuit-il. L’idée est que cette solution soit répétée dans tout le pays et ça va bénéficier à tout le monde.

Le conseiller en logement abordable à la Société canadienne d'hypothèques et de logement, Anthony Adrien, reconnaît que l’accès au logement abordable est un problème national. Photo : Radio-Canada / Déborah St-Victor

« La crise du logement touche tout le monde, spécifiquement les communautés de couleurs au Canada. » — Une citation de Anthony Adrien, conseiller en logement abordable à la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Notons que le Centre de guérison canadien rwandais travaille en collaboration avec différentes communautés africaines, dont l'association ghanéenne-canadienne de l'Ontario (GCAO) et le Réseau pour l'avancement des communautés noires.

Les résultats de cette étude seront disponibles en juin et une campagne d’information pour le public sera lancée par la suite.