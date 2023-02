Un magasin qui vient en aide aux Ukrainiens est menacé de fermeture à Halifax

En huit mois, le magasin The Ukrainian Store a aidé entre 700 et 800 familles selon Diane Tomes-Low, la co-directrice de l’établissement situé dans le West End.

Il fonctionne grâce à des dons de meubles, de linge de maison, d’électroménager… Tout ce qu’il faut pour meubler gratuitement un logement quand on part de zéro après avoir fui la guerre qui ravage le pays depuis un an.

Diane Tomes-Low, la co-directrice de the Ukrainian Store, espère trouver rapidement une solution pour que le magasin n'ait pas à fermer ses portes. Photo : Radio-Canada

Les locaux, prêtés gracieusement par une entreprise, vont bientôt être loués à des locataires en mesure de payer un loyer.

Ici tout le monde est bénévole, qu’ils soient Ukrainiens ou Canadiens. On n'a pas d’argent pour payer un loyer , explique Diane Tomes-Low. Si aucune solution n’est trouvée, le magasin devra arrêter de prendre des dons prochainement et pourrait être obligé de fermer ses portes à la fin du mois de mars.

La magasin répond à un « besoin important »

Pour la co-directrice, fermer le magasin serait une perte importante. Le magasin fonctionne de concert avec une page Facebook, mais la responsable estime que le virtuel ne fait pas tout.

Ce n’est pas seulement un endroit où récupérer des affaires. Ici les réfugiés se font des amis, ils s’entraident, ils partagent leur expérience. [...] Nous répondons à un besoin important pour les personnes qui viennent au Canada , raconte très émue Diane Tomes-Low qui se dit très chanceuse d’avoir pu rencontrer ces gens de la communauté ukrainienne.

Alla Subbotina et sa famille ont survécu à une attaque de roquette lorsqu'ils vivaient à Odessa en Ukraine. Depuis elle fait tout son possible pour aider ses compatriotes. Photo : Radio-Canada

Alla Subbotina, qui est arrivée à Halifax en septembre avec son mari et ses deux fils de 5 et 11 ans, a pu bénéficier de l’aide de The Ukrainian Store pour aménager son appartement. Elle a voulu redonner à la communauté et est désormais bénévole depuis plusieurs mois.

Je n’ai pas encore de travail, j’en cherche, mais en attendant je ne peux pas rester chez moi sans rien faire. J’ai besoin d’aider ceux qui arrivent , explique Alla Subbotina.

Elle dit avoir trouvé ici une deuxième famille . Pour elle, il est très important de conserver ce lieu pour continuer à aider tous les nombreux réfugiés qui sont en attente d’obtenir leur permis de travail pour arriver sur le territoire canadien.

L'espoir d'un miracle

Arrivée à Halifax il y a sept jours avec sa famille, Svetlana Baitukiak bénéficie actuellement de l’aide du magasin. Elle espère trouver des articles de cuisine et pour la salle de bain pour meubler leur appartement.

Svetlana Baitukiak est arrivée au Canada il y a seulement une semaine. Photo : Radio-Canada

Les prochaines étapes pour elle et sa famille seront de trouver du travail et d’inscrire les enfants à l’école. Elle est reconnaissante de l’aide qu'elle reçoit et croit que les gens qu’elle rencontre ici vont nous aider à faire en sorte qu’on se sente chez nous .

Alors en attendant, Diane Tomes-Low croise très fort les doigts. On espère vraiment qu’une âme charitable aura pitié de nous et nous prêtera un local où on peut continuer nos activités .

Avec les informations d'Adrien Blanc