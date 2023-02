Un comité des Communes pourrait se pencher sur les allégations d’ingérence chinoise

Un comité des Communes devrait décider mardi s'il élargira ou non son examen de l'ingérence électorale étrangère, afin d'inclure plus de détails sur les récentes élections de 2021.

Le quotidien The Globe and Mail écrivait la semaine dernière que la Chine aurait manœuvré lors du dernier scrutin fédéral pour que des candidats conservateurs considérés comme hostiles à Pékin soient défaits, et pour contribuer à faire réélire un gouvernement libéral minoritaire au Canada.

Le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre se réunit mardi après-midi à la demande de six de ses membres, issus des oppositions.

Dans une lettre adressée au président libéral du comité, les députés conservateurs, néo-démocrates et bloquistes ont déclaré vouloir discuter des révélations troublantes du Globe and Mail, qui sont attribuées à des dossiers secrets des services d'espionnage canadiens.

Dans leur lettre, les députés indiquent que le comité devrait aborder ces informations troublantes sur l'ingérence de Pékin dans la démocratie canadienne, et examiner comment il peut élargir la portée de son examen actuel sur cette question.

Le premier ministre Justin Trudeau a soutenu la semaine dernière que les électeurs canadiens avaient été les seuls maîtres de l'issue du dernier scrutin, minimisant la suggestion selon laquelle la Chine aurait tenté d'influencer indûment le résultat des élections.

Le comité des Communes étudie depuis novembre dernier l'ingérence étrangère dans les précédentes élections fédérales, en 2019. Les membres du comité ont déjà interrogé des témoins de la Gendarmerie royale du Canada, du Service canadien du renseignement de sécurité et d'Élections Canada.