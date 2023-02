Le Manitoba embauchera 10 procureurs spécialisés pour lutter contre le trafic d’armes

Le gouvernement investit plus de 1,4 million de dollars dans le Service des poursuites du Manitoba afin de s'attaquer au trafic d'armes à feu et réduire la criminalité violente dans la province. Ce financement permettra l’ajout de 10 procureurs spécialisés dans les crimes reliés aux armes à feu.

Cette somme permettra entre autres d'améliorer l'expertise et les ressources des procureurs et des policiers ruraux et de traiter les affaires concernant les armes à feu et l'accès équitable à la justice, affirme la province dans un communiqué de presse.

De plus, les procureurs pourront avoir des formations sur les méthodes récentes de fabrication et de trafic d'armes à feu.

Ce que j'ai entendu des procureurs, c'est qu'ils ont trop de dossiers à gérer et que ces dossiers deviennent plus complexes. Un début de solution est la création de ces nouveaux postes , a affirmé le ministre de la Justice du Manitoba, Kelvin Gortzen, en conférence de presse, mardi après-midi.

Le ministre rappelle que la violence par arme à feu est en hausse au Canada et au Manitoba et que la criminalité violente augmente dans les communautés rurales de la province, notamment par le biais du crime organisé.

Le chef du Service de police de Winnipeg salue ces ajouts au Service des poursuites du Manitoba.

Toutes les poursuites reliées aux armes à feu demandent une expertise et c'est un ajout qui est bienvenu pour travailler avec des procureurs dédiés à ces questions , a-t-il déclaré en conférence de presse.

Par ailleurs, le ministre Goertzen a réitéré sa demande à Ottawa de resserrer les conditions de libération sous caution.