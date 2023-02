Les livres numériques rédigés par ChatGPT affluent sur Amazon

« L'idée d'écrire un livre semblait enfin possible. [...] Je me suis dit : "Je peux le faire." » — Une citation de Brett Schickler, un vendeur de Rochester, dans l'État de New York

À l'aide du logiciel d'IA, qui peut générer des textes à partir de simples directives, Schickler a créé en quelques heures un livre électronique illustré de 30 pages pour enfants, qu'il a mis en vente en janvier par l'intermédiaire de l'unité d'autoédition d'Amazon.com.

Dans son livre, The Wise Little Squirrel: A Tale of Saving and Investing, Sammy l'écureuil apprend à d’autres bêtes de la forêt à économiser de l'argent après avoir trouvé une pièce d'or. Il fabrique une tirelire et investit, entre autres, dans un commerce de glands. Il devient ainsi l'écureuil le plus riche de la forêt.

Le livre se vend sur la boutique en ligne Kindle d'Amazon pour 4 $, ou 13,50 $ pour une version imprimée. Jusqu’ici, il a rapporté à Schickler une centaine de dollars. Si cela peut sembler peu, c'est suffisant pour l'inciter à composer d'autres livres à l'aide du logiciel.

Je pourrais voir des gens faire toute une carrière avec ça , a déclaré Schickler, qui a adressé à ChatGPT des requêtes comme écrire une histoire sur un père qui enseigne à son fils l'éducation financière .

Le robot conversationnel mis à l’épreuve

M. Schickler est à l'avant-garde d'un mouvement qui teste les promesses et les limites du robot conversationnel d’Open AI, lancé en novembre. L’outil a provoqué une onde de choc dans la Silicon Valley, et même dans les écoles, en raison de sa capacité à créer instantanément des textes crédibles.

L'émergence du logiciel a même poussé certaines des plus grandes entreprises technologiques, comme Alphabet et Microsoft, à lancer en toute hâte de nouvelles fonctions qui intègrent l'IA dans Google et Bing, respectivement.

À la mi-février, la boutique Kindle d'Amazon comptait plus de 200 livres électroniques mentionnant le robot conversationnel comme auteur ou coauteur, dont How to Write and Create Content Using ChatGPT, The Power of Homework et le recueil de poésie Echoes of the Universe. Et ce nombre augmente chaque jour. Il existe même un nouveau sous-genre sur Amazon : des livres sur l'utilisation de ChatGPT, entièrement écrits par ChatGPT.

Mais en raison de la nature du logiciel et du fait que plusieurs auteurs et autrices ne révèlent pas y avoir eu recours, il est presque impossible d'obtenir un décompte complet du nombre de livres électroniques écrits par l'IA.

Une menace pour les écrivains et écrivaines?

ChatGPT semble prêt à bouleverser l'industrie du livre. Des gens qui veulent gagner rapidement de l'argent se tournent vers le logiciel pour créer des livres électroniques et les publier par le biais de la branche Kindle Direct Publishing d'Amazon. Les livres illustrés pour enfants sont les préférés de ces autrices et auteurs novices.

Sur YouTube, TikTok et Reddit, des centaines de tutoriels ont vu le jour, montrant comment créer une œuvre en quelques heures seulement. Parmi les sujets abordés, on trouve des conseils pour s'enrichir rapidement, des astuces pour coder des logiciels ou encore des recettes.

« Ces livres vont inonder le marché et beaucoup d’artistes vont se retrouver au chômage. » — Une citation de Mary Rasenberger, directrice du groupe américain d'écrivains et d’écrivaines Authors Guild

La possibilité d'automatiser l’écriture grâce à l'IA pourrait faire passer la rédaction de livres d'un geste artistique à une activité mercantile, d'après elle.

Les auteurs et autrices, ainsi que les plateformes de publication, doivent faire preuve de transparence quant à l’origine de ces livres, sinon on se retrouvera avec un grand nombre de livres de mauvaise qualité, d’après Mary Rasenberger.

Et les personnes qui tentent le coup avec la boutique Kindle d’Amazon ne sentent pas l’obligation de révéler que leur roman a été écrit majoritairement par un ordinateur, en partie parce que les politiques d'Amazon ne l'exigent pas.

Sollicité par Reuters, Amazon n'a pas précisé s'il avait l'intention de modifier ou de revoir les politiques concernant l'utilisation de l'IA ou d'autres outils d'écriture automatisée.

Tous les livres de la boutique doivent respecter nos directives en matière de contenu, notamment en se conformant aux droits de propriété intellectuelle et à toutes les autres lois applicables , a déclaré Lindsay Hamilton, porte-parole d'Amazon, par courriel.

Une porte-parole du développeur de ChatGPT, OpenAI, a refusé de commenter.

Des croûtes à manger

Le générateur de textes propulsé par l’IA n’impressionne pas tout le monde. Mark Dawson, qui dit avoir vendu des millions d'exemplaires de livres qu'il a lui-même écrits par le biais de Kindle Direct Publishing, n'a pas hésité à qualifier les romans assistés par ChatGPT d' ennuyeux dans un courriel à l’agence de presse Reuters.