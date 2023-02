L’importance des salons de tatouage queer pour la communauté

J’ai toujours été intéressé par le tatouage. Ma soeur a travaillé dans des salons de tatouages. J’ai eu mes premiers tatouages lorsque j'étais assez jeune , raconte le copropriétaire de Homebody Tattoo.

À Vancouver, un nombre grandissant de salons de tatouages se tournent vers la clientèle LGBTQ+. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

Il ne se sentait jamais vraiment à l’aise d’aller dans les salons de tatouage traditionnel où souvent, c’était des hommes blancs hétérosexuels qui faisaient les tatouages.

Ne pas être un homme hétérosexuel [dans cet environnement] me faisait sentir inconfortable. J’avais l’impression de faire une simple transaction. Je craignais de parler et de rendre la situation bizarre , relate-t-il.

Ce n’est que lorsqu’il a commencé à se faire tatouer par des femmes qu’il a senti un espace dans lequel il pouvait être lui-même. Ce n’était pas un espace entre hommes seulement. Je pouvais avoir des conversations avec les artistes. Je me sentais à l’aise et je sentais une ouverture d’esprit , explique-t-il.

James Lauder a cofondé Homebody Tattoo à la suite de ses propres expériences dans les salons de tatous traditionnels. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

« [En venant ici] les gens se sentent à l’aise d’être eux-mêmes, et ils sont à l’aise avec moi immédiatement. Ils sentent qu’ils ne seront pas jugés pour ce qu’ils sont, sur leur façon de parler ou sur quel genre de tatous ils veulent avoir. » — Une citation de James Lauder, cofondateur de Homebody Tatoo

Pour James Lauder, la connexion avec la personne qui reçoit le tatouage est aussi importante que l’oeuvre qu’il crée. Je veux qu’il y ait un échange positif, puisque les personnes auront cette marque sur leur corps pour le reste de leur vie , dit-il.