Huit livres jeunesse célébrés aux Prix des libraires du Québec

Les libraires de la Belle Province ont récompensé une série de livres destinés aux lectrices et lecteurs de moins de 17 ans, mardi, dans le cadre du volet jeunesse des Prix des libraires du Québec. Ces distinctions, décernées par l’Association des libraires du Québec (ALQ) depuis 2011, récompensent huit œuvres québécoises et étrangères d’exception.

Parmi les lauréates et lauréats, on compte l’autrice Julie Champagne, qui a ajouté à sa collection le trophée du meilleur livre québécois pour les 11-17 ans avec Cancer ascendant autruche. Son roman, à la fois drôle et touchant, s’était mérité un Prix littéraire du Gouverneur général en novembre.

Même scénario pour Nadine Robert et Qin Leng, dont le livre illustré Trèfle a aussi été décoré d’un Prix littéraire du Gouverneur général. Celui-ci a été couronné dans la catégorie du récit québécois pour les 0-5 ans aux Prix des libraires du Québec.

Pour les 6-11 ans, c’est Quincaillerie Miville, d’Alexandre Côté-Fournier et Geneviève Bigué, qui a été récompensé du côté québécois. Les sœurs Hiver de la Française Jolan Bertrand et du Français Tristan Gion s’est illustré dans la même tranche d’âge, mais du côté des livres étrangers.

En bande dessinée, Le facteur de l’espace T.3 : La faim du monde de Guillaume Perreault, qui a récemment été adapté en dessin animé sur ICI Tou.tv Extra, a remporté les honneurs, aux côtés de Sorcières de Brooklyn de Sophie Escabasse.

La série «Le facteur de l'espace» a été adapté en dessin animé sur ICI Tou.tv Extra. Photo : Les productions du facteur Inc.

Les livres Le petit robot de bois et la princesse-bûchette du britannique Tom Gauld (0-5 ans hors Québec), ainsi que Loveless d’Alice Oseman (12-17 ans hors Québec) ont aussi été remarqués.

Les autrices et auteurs québécois couronnés mardi ont reçu une bourse de 3 000 dollars de la part du Conseil des arts de Montréal.

Les autres catégories du Prix des libraires du Québec, comme celles des bandes dessinées, des essais, des recueils de poésies et des romans, seront dévoilées en mai à l’occasion d’un gala. Les œuvres finalistes ont été annoncées en février.