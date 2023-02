Blue Jays : un camp d’entraînement sous le signe de l’amour fraternel

La chimie d'équipe, c'est super important. On s’appuie sur les uns et les autres et on passe plus de temps ensemble que dans tout autre sport , a souligné le lanceur partant Kevin Gausman.

En préparation pour une nouvelle saison de 162 matchs au terme de laquelle les Torontois espèrent remporter les grands honneurs, établir de bonnes bases et s'assurer d'avoir un groupe fort et uni figure parmi les priorités de l'organisation, selon lui.

C’est pour ça que nous avons six semaines ensemble en tant qu’équipe. C'est pour bien se cerner et déterminer notre identité.

Les joueurs apprennent à bien se connaître en discutant entre leurs exercices au camp d'entraînement. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Gausman et sa femme organiseront d'ailleurs vendredi un barbecue pour que tous les joueurs, ainsi que les membres de leur famille, puissent se rassembler. Un projet qui sonne comme de la musique aux oreilles du gérant John Schneider, aux commandes de son premier camp dans les Ligues majeures.

Ce qu'ils font, c'est merveilleux , a-t-il dit, mardi, alors que l'équipe a officiellement lancé son camp d'entraînement. Passer du temps loin du stade, en dehors des terrains et tous ensemble, c'est quelque chose qu'on avait ciblé durant la saison morte.

Je pense qu’apprendre à connaître ses coéquipiers mène à des conversations plus ouvertes et honnêtes dans le vestiaire, à plus de confiance et ce genre de choses , a-t-il ajouté.

Les Blue Jays présenteront un groupe de voltigeurs remanié cette année avec l'arrivée de Kevin Kiermaier (gauche) et Daulton Varsho (droite). Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Les Blue Jays ont effectué plusieurs changements au cours de la saison morte, en particulier au champ extérieur. Ils ont échangé Lourdes Gurriel Jr et Teoscar Hernandez, des joueurs adorés dans le vestiaire, pour insérer d'autres éléments qu'ils croient capables de faire progresser l'équipe en Kevin Kiermaier et Daulton Varsho.

Ce dernier est arrivé une semaine avant le début officiel du camp des Torontois pour s'acclimater à son nouvel environnement et faire connaissance avec ses coéquipiers.

Le camp d’entraînement est très important pour comprendre comment communiquer, particulièrement pour moi parce que mon dernier camp, je l’ai fait comme receveur [...] alors c’est un peu différent cette fois, d'apprendre à connaître les voltigeurs et leur façon de communiquer. Jusqu’ici, ç’a été formidable avec Kevin et George [Springer] , a-t-il raconté au micro de Radio-Canada.

« Beaucoup de joueurs sont venus se présenter à moi. Tout le monde a été très accueillant. C’est cool de voir que tout le monde est un peu pareil. Ils sont tous ici pour une raison : gagner. » — Une citation de Daulton Varsho, nouveau voltigeur des Blue Jays

Contrairement à Varsho, le vétéran Brandon Belt est arrivé lundi à Dunedin. S'il était tout aussi heureux de retrouver une équipe à la poursuite de la Série mondiale, il ne ressent pas l'urgence de rencontrer tous ses nouveaux coéquipiers.

Vous savez, il y a beaucoup de bonnes conversations qui se font dans les cages de frappeurs et les endroits du genre. Dans le vestiaire aussi. Mon plan n’est pas de forcer les choses , a-t-il dit.

Je les ai vus à la télévision en regardant les matchs. Je sais qu’ils sont un groupe talentueux. Je ne savais pas beaucoup de choses de leur personnalité ou de ce qu'ils sont comme personne, mais je n’ai entendu que du bien , a-t-il renchéri.

La bonne entente et l'amour fraternel sont des thèmes évidents au camp des Blue Jays à Dunedin, en Floride. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Un vétéran de 12 saisons dans le baseball majeur et deux fois vainqueur de la Série mondiale avec les Giants de San Francisco, il se veut à la fois recrue à Toronto et joueur aguerri auprès de qui les plus jeunes pourront aller chercher beaucoup de conseils.

Je pense que c’est une belle combinaison. Honnêtement, j’ai beaucoup de vécu duquel m’inspirer. J’ai traversé beaucoup de choses. J’ai connu beaucoup de hauts et de bas. Alors je crois que j’ai beaucoup d’expériences que je peux partager avec eux pour, espérons-le, les aider , a-t-il expliqué.

Ultimement, on a une vraie chance de gagner beaucoup de matchs et ça m'enchante autant qu'eux!

Les Blue Jays de Toronto poursuivront leur camp d'entraînement jusqu'à la fin mars. Ils disputeront leur premier match présaison samedi contre les Pirates de Pittsburgh.