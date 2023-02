Des amateurs de la nature ne veulent pas plus de sentiers pour des véhicules hors route

Un financement provincial de 8 millions de dollars pour entretenir et construire des sentiers destinés aux véhicules hors route (VHR) ne plaît pas à tout le monde dans la province. Certains trouvent que la faune et la flore sont déjà assez perturbées par la présence de visiteurs motorisés ou non.

La province a octroyé 8 millions de dollars sur quatre ans à deux organisations, l'Alberta Snowmobile Association et l'Alberta Off-Highway Vehicle, pour qu’elles entretiennent les sentiers utilisés par les motoneigistes et autres amateurs de véhicules hors route.

L'entretien et l'expansion [du réseau] de sentiers pour VHR sont en totale contradiction avec les efforts de préservation de la biodiversité et de la qualité de l'eau réalisés sur la majorité des terres publiques que ces véhicules empruntent , juge Lance Fitch, biologiste retraité spécialiste des poissons et de la faune et ancien professeur associé à l'Université de Calgary.

Notre gouvernement comprend que le fait d’investir dans un réseau de sentiers destinés aux VHR contribue à protéger la nature, tout en stimulant le tourisme et en soutenant les économies locales , a expliqué Todd Loewen, le ministre de la Foresterie, des Parcs et du Tourisme vendredi.

Lance Fitch affirme que plusieurs études scientifiques ont démontré que l'écosystème ne peut pas supporter un volume de perturbation linéaire , comme les routes ou les sentiers, sans que la faune ne soit perturbée.

Selon lui, la densité des sentiers en Alberta est déjà très élevée sur le flanc est des Rocheuses et ses contreforts, et plusieurs animaux sauvages, notamment les grizzlis, les wapitis, les caribous et les oiseaux, seront plus en danger si le nombre de sentiers augmente.

Garett Schmidt, président de l’association Alberta Off-Highway Vehicle, explique que, jusqu’à présent, les membres des clubs de VHR ont entretenu les sentiers grâce à des dons et à des bénévoles.

Il ajoute que grâce à l’argent reçu, soit 1 million de dollars par an pendant quatre ans, l’association pourra également améliorer la signalisation, mais aussi construire des ponts au-dessus des rivières pour que les VHR restent hors de l’eau.

Ces ponts aideront aussi l’environnement, s’ils sont bien gérés , assure Lance Fitch. Il reconnaît cependant qu’aucune étude n’a prouvé que les ponts améliorent la qualité de l’eau des rivières proches des sentiers de VHR .

La province critiquée pour favoritisme

Par ailleurs, certains trouvent que le gouvernement provincial accorde trop de faveurs aux amateurs de véhicules hors route, notamment ceux qui utilisent le parc Kananaskis.

Shaun Peter, propriétaire d’une entreprise de tourisme d'aventure et plein air à Bragg Creek et à Kananaskis, fait remarquer que les randonneurs, les cyclistes et les amateurs d'escalade paient 90 $ par an par véhicule pour stationner leur véhicule dans le parc de Kananaskis, alors que les amateurs de VHR ne paient que 54 $ pour le leur.

Il estime que les randonneurs paient plus, mais causent moins de dommages à l’environnement : Il faudrait en quelque sorte mettre de l'ordre dans la gestion du parc, avant de commencer à dépenser plus et à créer un plus grand réseau de sentiers.

La province affirme toutefois qu’il n’y a pas eu de favoritisme et que son but est de préserver la faune et la flore de la région pour que toute la population puisse en profiter.

Avec des informations de Janet French