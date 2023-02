Deux nouveaux canons à neige au mont Miller

Développement économique Canada accorde un montant non remboursable de 100 000 $ au Chic-Chac. Cet argent permettra d’installer deux canons à neige à la station de ski du Mont-Miller.

Lors de l’annonce, le PDG de l’entreprise, Guillaume Molaison, a expliqué que l’ajout de ce nouvel équipement permettra au Chic-Chac d’allonger sa saison de ski, en démarrant plus tôt à l'automne et en poursuivant plus tard au printemps.

Les canons à neige, ajoute-t-il, viendront stabiliser l’offre aux skieurs. Ça permettra de s’assurer, a indiqué M. Molaison, d’avoir un excellent temps de fêtes, et aussi malgré toutes les intempéries dans la saison d’avoir des conditions de glisse de qualité.

En prolongeant l’offre au printemps, le Chic-Chac pourra combiner l’offre de ski avec celle du rafting. Ça devient une offre très spécifique à la Gaspésie , a aussi souligné M. Molaison. Ce dernier en a d’ailleurs profité pour rappeler l’importance de développer une offre touristique quatre saisons en Gaspésie. Ça nous aide vraiment à faire des pas dans la bonne direction.

L’annonce d’aujourd’hui aidera de plus l’entreprise à se positionner comme centre d’entraînement pour les skieurs et les planchistes.

Spécialisé dans le tourisme d’aventures, le Chic-Chac, qui gère la station de ski de Murdochville, offre entre autres des activités de ski hors-piste, de surf des neiges, de vélo de montagne et de rafting.