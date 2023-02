Les patineurs de vitesse de l’Î.-P.-É. espèrent briller à Rustico et à Halifax

L'Île-du-Prince-Édouard ne dispose pas d'anneau de 400 mètres. Le jeune athlète, originaire de la région de Charlottetown doit donc se contenter de la glace de Rustico et de celle d'Halifax, où il se rend chaque fin de semaine depuis le début de l'hiver et où ont lieu les épreuves sur piste longue.

Andrew Binns, 20 ans, est originaire de la région de Charlottetown. Il dispute les épreuves longue piste à Halifax. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Je pars les jeudis soir, puis je patine à Halifax vendredi, samedi puis dimanche, puis je retourne ici , explique-t-il lors d'une séance d'entraînement à l'île, avant le début des Jeux. Puis quand je ne patine pas, je fais du vélo ou du hors glace, puis aussi de la muscu , poursuit Andrew Binns.

« C'est un peu fatigant, les longues heures dans l'auto, mais ça en vaut la peine. » — Une citation de Andrew Binns

Étudiant à l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard en administration des affaires, il confie qu'il a choisi des cours qui ont lieu uniquement du lundi ou jeudi, le matin, afin d'être prêt à aller patiner.

Les épreuves de qualification de patinage de vitesse, dans la catégorie courte piste, 1500 mètres, lundi 20 février 2023 à Rustico. Photo : Radio-Canada

Andrew Binns affirme qu'il n'y a pas de qualité spécifique requise pour devenir un bon patineur de vitesse. Il faut vraiment être excité à s'entraîner et à travailler fort, c'est tout, dit-il simplement.

William Lyons, qui compétitionne dans la catégorie piste courte, l'appuie. Si tu n'aimes pas l'entraînement, ça va devenir très plate très vite , rigole le jeune homme de 19 ans, qui étudie la plomberie en parallèle à sa carrière sportive.

William Lyons, 19 ans, patine dans la catégorie piste courte. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Beaucoup de travail , beaucoup de douleurs aux jambes , l'investissement est total pour les deux athlètes au sein de l'équipe insulaire. Ils ont pour objectif de briller bien sûr, mais aussi de mieux faire connaître leur sport.

Les Jeux du Canada, c'est quand même un gros événement. Je pense qu'il va y avoir des gens qui sont impressionnés par la compétition. C'est cool, parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui peut être n'ont jamais eu la chance de regarder la courte piste , croit William Lyons.

William Lyons s'entraîne pour les épreuves de patinage de vitesse sur courte piste, à Rustico. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Le centre de bien-être Eliyahu à Rustico, où se trouve la piste courte, est sorti de terre il y a quelques mois, à temps pour les jeux. L'installation flambant neuve, aux normes olympiques, devrait encourager la pratique du patinage de vitesse.