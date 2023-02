La saison de pêche à l’éperlan interrompue à Rimouski

Selon M. Dionne, si la pêche ne devait pas reprendre en fin de semaine, il pourrait s’agir d’une des saisons les plus courtes depuis le début des années 2000. Il estime qu’habituellement, de 24 à 30 pouces de glace permettent de se livrer à cette activité. Cette année toutefois, l'épaisseur de la glace atteint plutôt 15 pouces en raison, selon lui, du début tardif de l'hiver.

« Vu que c’est moins épais, les chances que ça parte sont plus importantes. » — Une citation de Gaston Dionne, responsable du comité de sécurité de l'APERR

La saison 2023 s’est amorcée la fin de semaine du 4 février, contrairement à 2022, où elle avait commencé le 14 janvier et pris fin le 15 mars.

Selon le responsable du comité de sécurité, Gaston Dionne, le pont de glace qui relie l’île à la banquise s’est fragilisé au cours des derniers jours. Photo : Radio-Canada

Le responsable du comité de sécurité reste tout de même optimiste pour la pêche ce week-end. À partir de vendredi, on va réévaluer la situation, puis si on peut, samedi et dimanche, on recommencera la pêche à pied ou même avec les tentes sur la banquise.

D’ici là, M. Dionne déconseille aux pêcheurs de s’aventurer sur la banquise.

« Les gens qui viennent le font à leurs risques et périls. » — Une citation de Gaston Dionne, responsable du comité de sécurité de l'APERR

Une trentaine de cabanes doivent être retirées de l’endroit d’ici la fin de la journée, mardi.

L' APERR demande également aux personnes qui ont installé des tentes de venir les chercher le plus tôt possible pour éviter qu’elles ne soient emportées si le pont de glace devait céder.

Même si le moment de faire le bilan n'est pas encore venu, M. Dionne se réjouit tout de même de cette saison qui a su répondre aux attentes des pêcheurs jusqu'à maintenant.

Avec les informations d’Édouard Beaudoin