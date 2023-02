Deux jeunes athlètes font rayonner la francophonie aux Jeux d’hiver de la Saskatchewan

Mariam Mahood, qui a 11 ans, affirme avoir commencé la natation artistique à l'âge de 4 ans, en Égypte. Lorsque sa famille a déménagé en Saskatchewan, à ses 6 ans, elle a aussitôt voulu rejoindre une nouvelle équipe.

J’ai aimé le sport en Égypte, je voulais en faire encore et je veux continuer , affirme la jeune nageuse artistique.

Mariam Mahood a commencé la natation artistique à l'âge de 4 ans, en Égypte. Photo : Radio-Canada / Landon Jorgenson

Elle explique se préparer avant chaque compétition, affrontant les moments de stress, des épreuves qui l’aident à avancer dans sa carrière.

Ça va me donner des expériences plus grandes pour le futur, pour être plus à l'aise dans mon sport. Mon but est d'aller aux Olympiques , lance-t-elle.

Sa coéquipière, Malia Kenzle, affirme avoir aimé la danse dès son plus jeune âge, mais c’est à 5 ans qu'elle s’est lancée dans la nage synchronisée. Sa participation à cette compétition est un rêve qui est devenu une réalité.

Quand j'étais plus petite, je ne pouvais pas imaginer que je serais ici. Je suis vraiment excitée et je suis en train de m’amuser beaucoup , dit-elle. La jeune fille veille à ne pas se mettre trop de pression avant les compétitions, une leçon apprise par son père, Bill Kenzle.

Nous essayons d'être présents et lui disons qu'elle va avoir des stress, des hauts et des bas comme on dit, mais on l’encourage à essayer de son mieux , soutient-il.

Malia Kenzle, qui avoir aimé la danse dès son plus jeune âge, s’est lancée dans la nage synchronisée à l'âge de 5 ans. Photo : Radio-Canada / Landon Jorgenson

Les deux jeunes athlètes comptent gagner en expérience durant cette compétition et se rappelleront ces premiers jeux toute leur vie.

Ouvert à Regina la fin de semaine dernière, c’est quelque 1500 athlètes représentant neuf districts qui participent aux Jeux d’hiver de la Saskatchewan dans 16 disciplines, allant du ski alpin à la lutte.

Avec les informations de Bryanna Frankel