Molson Coors voit ses ventes grimper, mais affiche une perte à son 4e trimestre

Molson Coors a affiché mardi une perte nette au quatrième trimestre de 590,5 millions de dollars américains, un résultat qui se comparait à un profit de 80 millions pour la même période un an plus tôt.

La société établie à Montréal et au Colorado a expliqué que sa perte était attribuable à une charge de dépréciation de l'écart d'acquisition hors trésorerie de 845 millions de dollars américains au cours du plus récent trimestre.

Le bénéfice net sous-jacent s'est établi à 281,9 millions, ou 1,30 $ US par action, pour le trimestre, ce qui se comparait à un bénéfice sous-jacent de 176,2 millions, ou 0,81 $ US par action, pour la même période en 2021.

Les ventes nettes ont atteint 2,63 milliards de dollars américains au plus récent trimestre de l'entreprise, un chiffre d'affaires en hausse de 0,4 % par rapport à celui de 2,62 milliards réalisé un an plus tôt.

Molson Coors a aussi annoncé qu'un dividende trimestriel de 0,41 $ US par action serait versé le 17 mars à ses actionnaires. Ses dividendes trimestriels de 2022 étaient de 0,38 $ US par action.

En bonne posture pour l'avenir

Le chef de la direction de Molson Coors, Gavin Hattersley, a estimé que son entreprise était en meilleure santé qu'elle ne l'avait été en plusieurs années, et qu'elle était engagée dans une solide trajectoire.