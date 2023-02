« L’Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie », clame Biden à Varsovie

De retour de sa visite surprise de lundi à Kiev, le président américain Joe Biden a vanté l'unité de l'OTAN, mardi, à Varsovie, et proclamé le soutien inaltérable des États-Unis à l'Ukraine, où il a assuré que la Russie ne pourrait jamais remporter une victoire militaire.

Le déplacement du président américain en Europe de l'Est se veut une réponse au discours prononcé mardi par son homologue russe Vladimir Poutine, qui a une nouvelle fois imputé aux pays occidentaux la responsabilité de la guerre en Ukraine en les accusant de menacer l'existence même de la Russie.

L'Occident ne complote pas pour attaquer la Russie , lui a répondu Joe Biden dans un discours prononcé au Palais royal de Varsovie.

Le président des États-Unis a estimé que Vladimir Poutine avait grandement sous-estimé les autorités ukrainiennes et la capacité de l'OTAN à rester unie lorsqu'il a lancé l'invasion de l'Ukraine, le 24 février 2022.

Il y a un an, le monde entier s'attendait à la chute de Kiev, a-t-il dit. Je peux en témoigner : Kiev est forte, Kiev est fière, Kiev est debout et, plus important que tout, Kiev est libre!

Joe Biden s'était auparavant entretenu avec son homologue polonais Andrzej Duda, un des plus fervents soutiens de l'Ukraine, qu'il a remercié pour son engagement. Votre visite témoigne de la responsabilité des États-Unis envers la sécurité dans le monde et en Europe , a déclaré le président polonais.

J'appelle tous les pays européens, tous les membres de l'OTAN, à montrer leur solidarité avec l'Ukraine, à fournir de l'aide militaire à l'Ukraine [...] N'ayez pas peur de fournir cette aide , a-t-il ajouté.

La Pologne, qui partage une longue frontière avec l'Ukraine, sert de base arrière pour les transferts d'armes et a accueilli plus de 2,5 millions de réfugiés ukrainiens depuis le début du conflit.

Washington appelé à s'impliquer en Europe de l'Est

Le conseiller d'Andrzej Duda pour la politique étrangère a indiqué que les deux présidents devaient aussi discuter d'un renforcement du dispositif permanent de l'OTAN en Pologne, à l'heure où le pays s'est lancé dans une modernisation à marche forcée de son armée, mais aucun des deux chefs d'État n'a évoqué publiquement le sujet.

Joe Biden a été accueilli triomphalement par les Polonais et les réfugiés ukrainiens à Varsovie. Certains l'ont appelé à en faire encore davantage pour soutenir Kiev face à l'invasion russe, notamment en déployant une banderole qui demandait « des F-16 pour l'Ukraine » devant son hôtel. Washington refuse pour l'instant de livrer des avions de combat.

Avant de rentrer à Washington mercredi, le président des États-Unis s'entretiendra avec les dirigeants des « Neuf de Bucarest », les neuf pays issus de l'ancien bloc communiste qui ont rejoint l'OTAN.

La plupart de ces pays d'Europe de l'Est – à l'exception notable de la Hongrie – sont de fervents partisans des livraisons d'armes à l'Ukraine, qu'ils voient comme un rempart pour leur propre sécurité.

Washington a annoncé lundi une nouvelle aide militaire de 450 millions de dollars américains comprenant notamment des munitions pour l'artillerie ukrainienne, des missiles antichars et des radars pour la défense antiaérienne.

Mais au-delà de l'Ukraine, le président lituanien Gitanas Nauseda va dire à Joe Biden qu'il souhaite une plus grande implication des États-Unis en Europe, sur le flanc oriental de l'OTAN , a déclaré une de ses conseillères à la radio lituanienne.