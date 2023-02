Le recours aux infirmières d’agences privées explose chez Vitalité

Des documents obtenus par Radio-Canada Acadie en vertu de la Loi sur le droit à l’information permettent de mieux comprendre l'ampleur de l'utilisation des infirmières itinérantes par les deux régies régionales de la santé.

De juillet à décembre 2022, le Réseau de santé Vitalité a versé 5 943 054 $ à trois agences afin qu’elles dépêchent des infirmières itinérantes. Ces professionnelles ont effectué 20 098 heures de travail au cours de cette période.

La quasi-totalité de cette somme a servi à dépêcher des infirmières au CHU Dumont de Moncton et à l’Hôpital régional de Campbellton. Ces infirmières ont surtout travaillé dans les services d'urgences dans ces deux hôpitaux et à l'unité d’hémodialyse à Moncton.

Une infirmière soigne sur un patient à l'urgence du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont. Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Le coût moyen par heure travaillée par une infirmière itinérante a été de 295 $. Cela comprend les salaires des infirmières – de 70 à 100 $ l’heure, soit environ deux fois plus que leurs collègues permanentes – les frais de déplacement et les frais administratifs.

Le Réseau de santé Horizon a lui aussi fait appel à des agences privées afin d'appuyer ses équipes de l’Hôpital de Moncton et de l’Hôpital régional de Saint-Jean. La facture s’est élevée à 475 786 $ d’octobre à la fin décembre 2022.

Des documents obtenus par le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick révèlent aussi que le gouvernement provincial a emprunté cette voie.

De janvier à avril 2022, le gouvernement a versé 2,68 millions $ à l’agence Canadian Health Labs. Cet argent a entre autres servi à dépêcher des infirmières dans des cliniques de vaccination contre la COVID-19.

On a besoin de mains de plus

Le Réseau de santé Vitalité voit le recours aux infirmières itinérantes comme une mesure de dernier recours, selon sa vice-présidente principale aux programmes et aux soins infirmiers, Sharon Smyth-Okana.

Elle affirme que plusieurs autres choses ont été tentées avant d’en arriver là. Par exemple, les hôpitaux font davantage appel aux préposés et des changements ont été apportés aux modèles de soins.

À ce moment-ci, pour pouvoir offrir des services aux patients, des services sécuritaires, on a besoin de mains de plus , dit-elle.

Sharon Smyth-Okana, du Réseau de santé Vitalité, affirme que le recours aux agences privées est une mesure de dernier recours. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Elle explique que sans les infirmières d’agence, Vitalité aurait dû fermer certaines unités. C’est le cas de l’hémodialyse au CHU Dumont de Moncton, aux prises avec un manque critique de personnel.

Notre personnel a fait un travail incroyable, il nous a donné du surtemps et a essayé de réaménager les patients. Mais on ne peut pas continuer à pousser les employés de cette façon-là pour longtemps , dit-elle.

Un écart important

Lorsqu'on lui parle du fait que Vitalité a dépensé douze fois plus que le Réseau de santé Horizon l’année dernière afin d'embaucher des infirmières d’agence, Sharon Smyth-Okana offre quelques pistes qui peuvent expliquer cet énorme écart.

Je pense qu’il y a quelques facteurs. Je pense que l’urgence ou l’état de la pénurie n’est peut-être pas exactement la même d’un réseau à l’autre. Ça fait que c’est facile de nous comparer, mais ce n’est peut-être pas des pommes avec des pommes. Ça fait que des fois, il faut faire attention , dit-elle.

Elle note aussi que les efforts de recrutement d’infirmières permanentes sont plus difficiles au sein du Réseau de santé Vitalité, puisqu’il y a moins d’infirmières francophones qu’anglophones au Canada et à l’étranger.

Objectif : cesser de faire appel aux agences d’ici à 2025

Sharon Smyth-Okana affirme que le recours aux agences privées est une mesure temporaire.

C’est une intervention de dernier recours, qui a un début et une fin. Ce n’est pas quelque chose qu’on anticipe continuer pour cinq, dix, quinze ans. Ce n’est pas dans nos objectifs du tout. C’est du court terme pour pouvoir ramener nos climats de travail, pour réduire la charge et pour que les infirmières veulent rester dans nos milieux.

Elle note que le recours aux agences va continuer d’augmenter au cours des prochains mois. Vitalité va faire appel à ces entreprises pour embaucher des infirmières, des infirmières auxiliaires et des préposés.

Des infirmiers dans un hôpital. Photo : Evan Mitsui/CBC

Pendant ce temps, le réseau s’attaque aux défis liés au recrutement et à la rétention de personnel et se donne comme objectif de ne plus avoir besoin des agences d’ici à 2025.

Notre objectif, c’est vraiment dans le prochain deux ans, maximum, on devrait avoir pu faire le tour et ne plus avoir besoin du tout du personnel d’agence , explique Sharon Smyth-Okana.

Le Réseau de santé Horizon indique pour sa part qu’il a récemment décidé d’envoyer des infirmières d’agence dans un plus grand nombre d’hôpitaux et d’unités.

L’utilisation des infirmières itinérantes va se poursuivre au courant du printemps et de l’été. La date de fin prévue est le 1er septembre 2023. Un examen, une évaluation et des recommandations seront alors effectués , lit-on dans la réponse d’Horizon à la demande d’accès à l’information de Radio-Canada Acadie.

On ne voit certainement pas ça comme une solution

Cette tendance et le versement de millions de dollars à des agences privées ne sont pas très bien accueillis par le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick.

Sa première vice-présidente, Maria Richard, explique que l’arrivée de ces travailleuses de la santé dans les hôpitaux crée souvent un malaise.

Les membres nous disent qu’elles comprennent pourquoi ces infirmières-là viennent. Mais elles trouvent que c’est un manque de respect , explique-t-elle.

Maria Richard affirme que le recours aux infirmières itinérantes n'est pas une solution à moyen ou à long terme. Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Ce qui dérange certaines infirmières, selon elle, c’est que leurs collègues dépêchées par les agences sont beaucoup mieux payées et qu’elles ont besoin de plus d’encadrement.

Dans le travail de tous les jours, il faut que tu les entraînes, il faut que tu les supportes plus, parce qu’elles ne sont pas là (en permanence) et qu’elles ne sont pas habituées à faire ce travail , explique Maria Richard.

Maria Richard, à l’instar de Sharon Smyth-Okana, parle régulièrement à des infirmières qui témoignent des effets de la pénurie de personnel et qui demandent des renforts.

C’est la réalité. Et si les infirmières des agences privées permettent à nos infirmières de faire moins de surtemps, ce n’est pas mauvais. Mais nous autres, on ne voit certainement pas ça comme une solution.

Elle souhaite que les réseaux de santé et le gouvernement misent beaucoup plus sur le recrutement, sur la rétention et sur l’amélioration des conditions de travail. Et que le recours aux agences cesse lorsque cela sera possible.